CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı Anma Mesajı Paylaştı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 yıl önce 22 yaşında terör örgütünün saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Özgür Özel, Batman'da 2017'de PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andığı paylaşımında, "Batman'da 7 yıl önce PKK terör örgütünce şehit edilen öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum. #AybükeYalçın" dedi.