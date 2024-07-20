CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Piyade Yarbay Demirkan İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan Yarbayımız Abdullah Cem Demirkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.