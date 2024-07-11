CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılında anma mesajı yayınladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakın tarihin en vahşi katliamlarından Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşamını yitiren 8 bin 372 masum sivili anıyor, katliamı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Benzer acılar başka coğrafyalarda yaşanmasın diye Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla resmi X hesabından mesaj yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Yakın tarihin en vahşi katliamlarından Srebrenitsa'da 29 yıl önce yaşamını yitiren 8 bin 372 masum sivili anıyor, katliamı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Benzer acılar başka coğrafyalarda yaşanmasın diye Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız."