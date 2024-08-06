CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ın kızının doğum gününü kutladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ın kızının doğum gününü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tayfun Kahraman\'ın kızının doğum gününü kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'te spor salonunda Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın doğum gününü kutladı. Özel, kutlama mesajını paylaşarak ailenin mutluluğunu dile getirdi.

06.08.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris'ten Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın doğum günü kutladı.

CHP Lideri Özel, Paris Olimpiyatları'nda Türkiye – Çin arasındaki çeyrek final maçını izlemek için gitti Paris'te spor salonundan Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'nın doğum gününü kutladı. Özel, X hesabından "Silivri'de hepimizin yerine yatan Tayfun Kahraman ve eşi Meriç Demir Kahraman'ın güzel kızları Vera'nın doğum gününü Paris'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile kutladık. Nice güzel yaşları ailenle birlikte kutlayacaksın Vera!" mesajını paylaştı.

Özel, paylaşımına görüntülü bir mesaj da ekledi. Özel, görüntülü mesajında da şunları söyledi:

Veracığım, yaş günün kutlu olsun. Biz bugün Filenin Sultanları'nı izlemeye geldik. Onlar büyük bir başarı kazandılar. Çok mutlu olduk. İleride senin başarılarını da hep birlikte kutlayacağız annenle, babanla birlikte. Burada hep beraberiz. Herkes seni çok seviyor."

Kaynak: ANKA

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