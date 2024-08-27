CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası\'nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda yaptığı açıklamada, partideki tüzük değişimiyle ilgili üyelerin görüşlerini aldığını ve önceki genel başkanlardan da önerilerini alacağını belirtti.

27.08.2024 00:09
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü için düzenlenen resepsiyona katıldı. Programda soruları yanıtlayan Özel, "Partide bir tüzük değişimi var, onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor. Ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini almak, uyarlarını almak, önerilerini almak bana düşer. Bunu İstanbul'da değerli 3 genel başkanımızla yaptık. Ankara'ya döndüğümde de sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ve kendisinin görüş ve önerilerini alacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Program çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, "Bugün neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir kurumun yüzüncü yılını kutlamaya geldik. Hem partimizin hem cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın 10 kişi ile Ankara'da kurduğu ve bugünlere ulaşmış bir kurumun yüzüncü yılındayız. Yüz yıl boyunca cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkmış, şu anda Türkiye'nin en büyük özel bankası, dünyanın sayılı bankalarından bir tanesi olan İş Bankası'nı böyle bir günde görmek gerçekten hepimiz için kıvanç vericiydi. Biz, bu akşama önceki genel başkanlarımızla birlikte katıldık ve İş Bankasının başta yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve genel müdürünün gösterdiği ev sahipliğine yürekten teşekkür ediyoruz. İyi kurumlar, İş Bankası'nın başarısına bakarsanız kökleri sağlam bir kurum ve liyakatle yönetiliyor. Liyakatle yönetilmenin, torpilin değil, birilerini tanımanın değil de gerçek emeğin ve liyakatin ne demek olduğunu ve ne sonuç getireceğini merak edenler İş Bankası'na baksınlar. Yine İş Bankası'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi, tam olarak 1970'lerde Ecevit'in deyimi ile 'halk sektör' denilen ve çalışanların işin sahibi olduğu ve halkında en önemli destekçisi ve halkı da en çok destekleyen kurumlardan bir tanesi İş Bankası. Bugünlere, bu kadar büyük başarıyla ulaşıyorsa; kurucusundan, kuruluşundan, bilimsellikten, liyakatten ve çağı yakalamaktan geliyor. Türkiye'de dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline gelebilir, böyle yönetilirse ümit ediyorum gelecekte Türkiye böyle yönetilecek ve bu kadar başarılı olacak" diye konuştu.

'ANKARA'YA DÖNDÜGÜMDE KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET EDECEĞİM'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programa katılmama nedenine değinen Özel, "Sayın Genel Başkan'ın ayrı bir programı var bu akşam katılamadı. Biz önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Kendileri; partide bir tüzük değişimi var, onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini almak, uyarlarını almak, önerilerini almak bana düşer. Bunu İstanbul'da değerli 3 genel başkanımızla yaptık. Ankara'ya döndüğümde de sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim ve kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlikten, beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz. Böyle bir akşamı birlikte yaşadığımız için de kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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