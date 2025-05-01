(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce'nin ailesini ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul programları kapsamında, 23 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe'nin ailesini ziyaret etti. Ziyarette Özel'e CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tutuklu İPA Başkanı'nın Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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