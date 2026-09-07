CHP Genel Merkezi'ne 103. kuruluş yıl dönümü afişi asıldı - Son Dakika
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CHP Genel Merkezi'ne 103. kuruluş yıl dönümü afişi asıldı

CHP Genel Merkezi\'ne 103. kuruluş yıl dönümü afişi asıldı
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CHP'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında genel merkez binasına Atatürk fotoğraflı afiş asıldı. Afişte parti mesajları ve 103. yıl logosu yer alıyor.

(ANKARA) - CHP'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkez binasına üzerinde "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadelerinin yer aldığı bir afiş asıldı.

CHP, 9 Eylül'de kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda CHP Genel Merkezi'nin dış cephesine, partinin kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan bir afiş asıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afişte, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ifadesinin yanı sıra "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" mesajı yer aldı. Afişte ayrıca CHP'nin logosu ile partinin kuruluşunun 103'üncü yılı için hazırlanan logoya da yer verildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Merkezi'ne 103. kuruluş yıl dönümü afişi asıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Merkezi'ne 103. kuruluş yıl dönümü afişi asıldı - Son Dakika
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