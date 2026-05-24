CHP Genel Merkezi'nin Polis Zoruyla Tahliyesi İstanbul'da Protesto Edildi: Saray Fermanlarını Sokaklarda Yırtıp Atacağız

(İSTANBUL) CHP Genel Merkezi'nin polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliyesi İstanbul'da üç noktada protesto edildi. Protestolara çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü destek verdi, "Darbeci AKP", "Hükümet istifa" sloganları atıldı. Eylemde yapılan açıklamada, "Dostlarımız, kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız, zindanlarda direnirken koltuk uğruna milletimizi yüzüstü bırakanları tarih de millet de affetmez... Birlik mücadelemiz, adalete susamış, demokrasi isteyen milletimizin savunan on milyonların mücadelesidir. Saray fermanlarını sokaklarda yırtıp atacağız" denildi.

İstinafın CHP Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin bugün polisin biber gazlı müdahalesiyle tahliyesi İstanbul'da üç noktada protesto edildi. Protestolar Şişhane Meydanı, Bahçelievler ve Kadıköy Boğa Heykeli'nde gerçekleştirildi. Anadolu yakasındaki CHP örgütlerinin gerçekleştirdiği ve çok sayıda parti ile sivil toplum örgütü tarafından desteklenen protestoda Boğa Heykeli'nden Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na bir yürüyüş ve oturma eylemi yapıldı.

Şişhane Meydanı'ndaki gösteriye ise 2. Bölge'deki CHP ilçe örgütleri ve çok sayıda siyasi parti ile sivil toplum örgütü destek verdi, "Darbeci AKP", "Hükümet istifa", "CHP halkındır, halkın kalacak", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin dinlenmesinin ardından CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Cenk Bleda Haşhaş tarafından okunan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURAMAYACAKLAR, BAŞARAMAYACAKLAR"

"Kıymetli vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz bugün 2. Bölge'deki tüm ilçe başkanlarımız da buradalar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Örgütleriyle birlikte buraya geldiler. İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in, İstanbul muhafızı Sayın Özgür Çelik'in sizlere selamlarını getirdim. Kendisi şu an Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile birlikte darbecilere karşı direniyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramayacaklar, başaramayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne boyun eğdiremiyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni durduramayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne boyunduruk geçiremeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bizim partimiz birilerinin partisi gibi otel lobilerinde kurulmamıştır. Bizim partimiz savaş cephelerinde kurulmuştur. Kuvayi Milliye ruhu vardır bizim ruhumuzda. Biz Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamıyız. Biz asla diz çökmeyiz ve biz dünyada iki devlet kurmuş tek partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz."

Haşhaş tarafından 2. Bölge'deki tüm ilçe başkanlarının ortak açıklamasında işe şu görüşler yer aldı:

"ZOR GEÇEN BAYRAMI HALKIMIZA ZEHİR ETTİLER"

"Bugün Türkiye'de halkın gündeminde yoksulluk var, işsizlik var, pahalılık var. İktidar ne ekonomiyi yönetebiliyor ne sorunları çözebiliyor. Sorunları çözemediği gibi her gün yeni bir sorun daha çıkarıyor. Zaten zor geçen bayramı halkımıza zehir ettiler."

Demokrasilerde seçilmişler, adanmışlardan, önce gelir. Bugün Cumhurbaşkanı da milletvekilleri de belediye başkanları da meşruiyetini halktan alır. Evet. Tarihimizde ilk defa iktidar eliyle muhalefet partisinin genel başkanının belirlenmeye çalışıldığını görüyorum ben. Parti üyelerimiz akıl almaz iftiralar ile kurultayda kendi genel başkanını seçtikleri için tutuklanıyorlar, zindanlara atılıyorlar. Kimse dünyada eşi benzeri olmayan bu galibiyete karşı keyfiyete karşı susmamızı asla beklemesin.

"YOL ARKADAŞLARIMIZ ZİNDANLARDA DİRENİRKEN KOLTUK UĞRUNA MİLLETİMİZİ YÜZÜSTÜ BIRAKANLARI TARİH DE MİLLET DE AFFETMEZ"

Cumhuriyet Halk Partisi bir kongreler ve kurultaylar partisidir. Biz hür iradenizle kendi genel başkanımızı ve yöneticilerimizi seçeriz. Yeri gelir kendi içimizde en sert rekabeti gösteririz. Ama kararı biz veririz. Bu defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi bir tartışma asla yoktur. Partimizin tabanı, üyeleri ve delegeleri olduğu gibi genel başkanımız Özgür Özel'in arkasındadır. Saraydan medet umanları valiliklere dilekçe yazanları AKP yargısının arkasına saklananları ne bu halk ne de partimizin üyeleri asla affetmeyecektir. Dostlarımız, kardeşlerimiz, yol arkadaşlarımız, zindanlarda direnirken koltuk uğruna milletimizi yüzüstü bırakanları tarih de millet de affetmez.

Biz toplandığımız her meydanda girdiğimiz her sokakta ziyaret ettiğimiz her evde Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak iktidar yürüyüşümüzü anlatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın dediği olur. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü iradesinin arkasındadır. Milletimizle birlikte kurtuluş mücadelesi vermeye kararlıdır. Bizim mücadelemiz açlığa mahkum edilen emeklinin geçim derdi çeken emekçinin geleceğini arayan gençlerin mücadelesidir. Birlik mücadelemiz, adalete susamış, demokrasi isteyen milletimizin savunan on milyonların mücadelesidir. Saray fermanlarını sokaklarda yırtıp atacağız. Mücadelemizden bir adım geri atmayacağız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"