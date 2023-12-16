CHP Grubu, Saadet Partisi Grubunun düşmesi üzerine karar aldı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda; Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun İçtüzüğün grup olma şartını kaybetmesi üzerine CHP Grubu'nun aldığı kararı açıkladı. Günaydın, "TBMM'de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresi ile kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor. CHP olarak muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrımızı almış bulunuyoruz" dedi.

"Dağıtılan programda, Saadet Partisi Grubu'nun düştüğünü görüyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün TBMM Genel Kurulu'nda; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından, Saadet Partisi Grubunun düşmesi ve bütçe görüşmelerinde söz hakkının kalmaması üzerine alınan kararı açıkladı. Günaydın şunları söyledi:

"Beşinci tur görüşmelerine başladık. Dağıtılan programda, Saadet Partisi Grubu'nun düştüğünü görüyoruz. Biz bir kere daha TBMM'de geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayatını kaybeden sevgili Hasan Bitmez kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına baş sağlığı diliyoruz.

TBMM'de muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin tüm açıklığıyla ve etkinlikle TBMM kürsüsünden ifade edilmesine olanak tanınması ve bu çerçevede bütçe görüşmeleri süresi ile kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor. Yarından itibaren Saadet Partisi Grubu burada temsil edilecek. CHP olarak muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrımızı almış bulunuyoruz. Diğer tüm siyasi partilerden de bu tavra destek bekliyoruz."