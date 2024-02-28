CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Nureddin Nebati\'ye tepki gösterdi

Güncel

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de olmadığı halde Genel Kurul'da oy kullanan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye tepki gösterdi. Günaydın, "Adı okunduğunda Maliye Bakanı Nureddin Nebati neden Meclis'te yoktu? Çünkü pusulayı gönderen de o değildi. Mesele bu kadar açık. Yani pusula ile oy sahtekarlığını Meclis'te yapmaya çalışan bir bakana bu memleket hazineyi teslim etti. İşte AKP tablosu bu kadar basit ve açık tablodur. Bunu basit bir Nurettin Nebati tutumu olarak tanımlamayalım. Bu AKP'nin her oylamada ortaya çıkan ahlaki tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye devrimci hareketinin ve 68 Kuşağı'nın önder sembollerinden Deniz Gezmiş'i doğum gününde anarak, Nazım Hikmet'in "Delikanlım" şiirini okudu.

Günaydın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün 28 Şubat 1997 tarihinin üzerinden tam 27 yıl geçti. Elbette Türkiye'nin hesaplaşamadığı darbelerle analitik bir şekilde hesaplaşması gerekiyor. Acaba hangi siyasi hareket, hangi darbe karşısında nasıl bir tutum aldı ve o darbelerden kimler yararlandı. -Failleri kimdi? Sonuçta nasıl oldu, bunu iyi analiz etmek lazım.

"ERBAKAN'IN BUNLARI AMERİKANCI OLARAK NİTELENDİRMESİ BOŞUNA DEĞİL"

Klasik sorularımıza geri dönelim. 28 Şubat süreci kimlere yaradı? Refah Partisi arkasından Fazilet Parti'si kuruldu. Fazilet Partisi'nde bir grup insan kendini yenilikçi olarak tanımladı ve milli görüş gömleğini çıkartarak AKP'yi kurdu. Bunlar milli görüşün anti-emperyalist çizgisi yerine Amerika ile açıkça işbirliği yapan onlarla birlikte davranan kadrolar olarak kendilerini gösterdiler. Rahmetli Erbakan'ın hayatı boyunca bunları Amerikancı olarak nitelendirmesi boşuna değildir. Nitekim 'Ben bu adama aşığım' diyen Ethem Sancak'ın 'Amerikan'ın desteği ile iktidara geldik' lafı hatırlarındadır. Bugün kimilerini Sorosçu olarak itham eden Erdoğan'ın yanında bakın kimler var? Karşısında kimler var? AKP'nin kuruluş aşamasında George Saros'la beraber çeşitli konuları müzakere eden bir Erdoğan gerçeğini sizlerle paylaşalım.

Günaydın, basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günaydın, TBMM'de olmadıağı halde dün Genel Kurul'da oy kullandığı gerekçesiyle muhalefetin sert eleştirdiği eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Oylama ve AKP retoriği hiç değişmiyor. Nurettin Nebati bu memlektte Maliye Bakanlığı yapmış olan bir insan hepinizde Meclis gazetecesi olarak, Meclisin çalışma dinamiğini biliyorsunuz. 5 dakikalık bir oy verme süreci içerisinde Mecliste bulunarak, bir pusula ile Meclis'te bulunduğunu Meclis Başkanlığı'na ileten Maliye Bakanı bir süre sonra Meclis Başkanı'nın o pusuladan ad okuyacağını bilir. Peki ad okunduğunda Maliye Bakanı Nureddin Nebati neden Meclis'te yoktu? Çünkü pusulayı gönderen de o değildi. Mesele bu kadar açık. Yani pusula ile oy sahtekarlığını Meclis'te yapmaya çalışan bir bakana bu memleket hazineyi teslim etti. İşte AKP tablosu bu kadar basit ve açık tablodur. Bunu basit bir Nurettin Nebati tutumu olarak tanımlamayalım. Bu AKP'nin her oylamada ortaya çıkan ahlaki tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır."