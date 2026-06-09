Özgür Özel: Bu kürsüde konuşmayı zafer görmüyorum

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, "13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı. Bu konuşuldu. Burada, bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması; TBMM Dikmen Kapısı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların ve bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Ben bugün burada lazımdım. Ondan burada kaldım. O yüzden bunun gereği de budur. Burayla ilgili bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Özel, grup toplantısı salonuna milletvekillerinin alkışları ve ıslıkları eşliğinde girdi. Özel, kürsüye çıkmadan önce sağında geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı sıraya oturdu.

BAŞARIR: "GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın anonsuyla kürsüye çıktı. Başarır, Özel'i kürsüye davet ederken yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş dönem görev yapan grup başkanvekillerimiz, genel sekreterimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, parti yöneticilerimiz; aramıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihi bir toplantı yapacaktık. Maalesef ki Meclis Başkanlığı; Türkiye'nin dört bir yanından gelen il, ilçe başkanlarımızı, örgütümüzü, yurttaşlarımızı buraya almadı, alamadı. Ben grubumuz adına hepsini yürekten selamlıyorum. Bugün sevgili yol arkadaşımız, kardeşimiz, il başkanımız, belediye başkanımız Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Onu rahmetle, özlemle anıyorum. Onu kaybetmenin acısı hala ilk günkü gibi yüreğimizde. Yüz yıllık koca çınarımız CHP bugün tarihi bir toplantıda bir araya geliyor. Biz devleti kuran, Cumhuriyeti kuran, devrimleri yapan, bu güzel ülkeye demokrasiyi getiren, çok partili hayatı armağan eden bir partiyiz. Her koşulda, her şartta demokrasinin tüm kural ve kurullarına inanmaktayız. Millet iradesine, seçmen iradesine sonsuza kadar saygılıyız ve inanmaktayız. Bu sebeple seçilmiş Genel Başkanımız, milletin umudu Sayın Özgür Özel'in sonuna kadar CHP Grubu olarak arkasındayız. Şimdi partimizin iktidar yürüyüşünde bize öncülük eden cesur liderimiz Sayın Özgür Özel'i, grup konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum."

"KONUŞMA YAPMAYI BİR ZAFER OLARAK GÖRMÜYORUM"

Başarır'ın anonsuyla kürsüye alkışlar eşliğinde çıkan Özel, "13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı. Bu konuşuldu. Burada, bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Ancak bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması; TBMM Dikmen Kapısı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların ve bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum. Biz demokrasi fikrinin insanıyız. Biz sandığa inanırız. Seçene, seçime ve seçilene saygılıyız. Bunun için bugün buradaki bu duruş, bu başlangıç ve hep birlikte sürdürdüğümüz bu yürüyüş çok anlamlıdır. Bir gün değildir, bir mevzi değildir, bir zafer değildir. Bir bütünün, diğerleri kadar kıymetli bir parçasıdır. Vazgeçmemektir. Teslim olmamaktır. Direnmektir. ve bencil bir duyguyla değil, bütün ülkenin geleceğini düşünen bir duyguyla davrananların birlikteliğinin zaferidir. Hepinizi kutluyorum" diye konuştu.

Özel, sözlerinin devamında geçtiğimiz sene yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatına ilişkin konuştu. Kurban Bayramı'nda Zeyrek ile yaşadığı anları anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Üç gün direndi, üç gün dua ettik. Üç gün bir mucizeyi kovaladık. Olmadı, kaybettik. Herkes vardı. Hep beraber. Manisa'da ilk kez Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan bir törenle; meydanlara, Manisa'ya sığmadığı, tarihin en unutulmaz, herkesin gördüğüne şaşırdığı, bir tek Ferdi'yi bilenlerin şaşırmadığı, 'Böyle bir ilgi ancak bu Ferdi'ye nasip olurdu.' denilen bir törenle kardeşimi, kardeşimizi uğurladık. Orada olmak hepimize düşerdi. Hepiniz istediniz. Orada olacaktık. ve geçen hafta basın mensubu bir arkadaş sordu; 'Bir dahaki grup toplantısı?' deyince, ben dedim: 'Haftaya olmaz. Ferdi'nin vefatının yıl dönümü, orada oluruz. Herkes orada olur.' dedim. ve bu soruya cevap yayımlandıktan bir süre sonra, olmayacak bir şey oldu. Gözlerime inanamadım."

"GÜNLERCE DÜŞÜNDÜM, GÜNLERCE"

Sonra da böyle araya girip 'Ya yapmasanız, etmeseniz' diyenlere, 'Özgür Bey 'Manisa'ya gideceğim deyince biz yapalım' diyerek bugün bizim orada olmamız, burada grup toplantısını yapmak için bir fırsat görüldü. Bir açıklama yapıldı. Günlerce düşündüm, günlerce. Aklıma güvendiğim herkese danıştım. Grubumuza, arkadaşlarımıza, çocukluk arkadaşlarıma... Hep şunu sordular: 'Gidelim, gelsinler. Kim gelecek?' O sabah partiye 07.00'de kim geldiyse onlar gelecekti. Biraz önce Dikmen Kapısı'nda onları gördüm zaten. Kim gelecek? Son dört grupta seçilmiş genel başkanı olmayacak. Seçilmiş yöneticileri olmayacak. Son üçünde geçerli oyların hepsini alan genel başkanı olmayacak. İlk günden bu yana ilk kez nasip olan ki kendime pay çıkarayım diye söylemiyorum bir genel başkanın son üç kurultayda delinmeyen anahtar listesi... Bu liste 'iyi yapıldı, güçlü müçlü' demek değil. Bu, delegenin; yani hem son seçilen delegenin hem ilk delegenin, o günkü delegenin idraki, partiyi sevmesi, sahiplenmesi. Kapalı yere giriyor adam. Kimse görmüyor, atmazsa atmaz. Üç sene önce vermemiş 600 küsur tanesi. Hepsi veriyor. 'Yok, birlikte olalım. Bugün dayanışma günü, bugün ayrışma günü değil.' O delege gelse, o delege gelse, o ruh gelse, o bilinç gelse, o gelse zaten Özgür Özel'e burada gerek yok. Oraya kimin oturduğunun hiç önemi yok. Ama kim gelecekti, kimin geleceğini gördük. Nasıl gelmeyi planladıklarını gördük. ve buranın ne olduğunu gördük.

"BURASI SEÇİLMİŞLERİN YERİDİR"

Burası milli iradenin tecelligahıdır. Burada tecelli eden millet bir karar verir. O karar burada tecelli eder. Bütün yıpratılmışlığına, yok sayılmasına, Anayasa'yla yetkilerinin yağmalanmasına rağmen eninde sonunda o Birinci Meclis'in duvarlarındaki o ruhu gidince hissedersiniz. Burası seçilmişlerin yeridir. ve eğer bir seçilmiş, ona verilen görevi yani bugün bu kürsüdür ona verilen görev. Ele verilen bayrağı bir kere bırakmaya görsün... O bayrağı bir bırakırsanız, millet bir daha elinize vermez o bayrağı. Onun için herkese danıştım. En son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Derdi ki: 'Hep Manisa'ya gitmem gerekir, hep burada bir şey çıkar, orada da olmam lazım.' Ararım, 'Ya birader ne yapacağız?' daha derken anlar: 'Abi, biz burayı hallederiz. Sen orada lazımsın.' Ben bugün burada lazımdım. Ondan burada kaldım. O yüzden bunun gereği de budur. Burayla ilgili bir inatlaşmanın değil de bir vazifeyi üstlenmenin gereği de budur."

(SÜRECEK)