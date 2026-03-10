CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Ekrem İmamoğlu Buradan Çıkacak. Bu Ülkeye Cumhurbaşkanı Olacaktır"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na istenen cezanın çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacaktır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107'si tutuklu 407 kişinin yargılandığı İBB Davası'nın ikinci gününde partisinin grup toplantısını Silivri Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirdi. Özel, "Siyasi kumpaslar, Ergenekon ile Balyoz ile Askeri Casusluk ile bir dizi kumpas davasıyla sınır değildi. Halkın seçtiği Başbakan Adnan Menderes'i de darbeciler yargıladı bu ülkede. 12 Elül 1980 Darbesi'nden sonra Bülent Ecevit de, Süleyman Demirel de, Necmettin Erbakan da, Alparslan Türkeş de yargılandı. Kendilerini milletin üstünde görenler onları sanık yaptılar ama sonunda yine milletin yanında duranlar kazandılar. Kumpaslar bozuldu, darbeler püskürtüldü, o gün yargılananlar ülkeye başbakan, cumhurbaşkanı oldular" dedi.

"Eğer idam cezası olsa idam edecek kadar cezanın yüz katını Ekrem İmamoğlu'na istemektedirler"

Özel, şunları kaydetti:

"İşte bugün aynı sandalyede oturan isim Ekrem İmamoğlu'dur. Eğer idam cezası olsa idam edecek kadar cezanın yüz katını Ekrem İmamoğlu'na istemektedirler. ve buradan söylüyorum, büyük bir özgüvenle söylüyorum, bugün için değil iki sene sonra caps olsun diye söylüyorum, Ekrem İmamoğlu buradan çıkacak. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacaktır. O gün yayınlarsınız. Her darbenin bir hikayesi vardır. Bizim hikayemiz bu salondakilerin hikayesi, yan salonda yargılananların hikayesi, 2023 yılında 28 Mayıs günü son seçimi kaybedip de bir daha seçim kaybetmemeye and içenlerin iktidara yürüyüş hikayesidir. Kaybetmeyi unutanların, kaybetmemeye ant içenlerin, kaybetmek üzere bir daha siyaset yapmayı artık vatana ihanet görenlerin yürüyüşü, partiyi 47 yıl sonra girdiği yerel seçimde birinci parti yapmış, İstanbul'da Türkiye'de çok büyük bir başarıyı elde etmiş ve kendini yenilmez gören, kazandığı her seçimi, 'Geçmişimi ibra ettim yarına dönük her yetkiyi elime aldım' diyen ve kendisindeki yetkiyi demokratik anayasal, yasal ve sınırlı denetlenebilir değil, hesap sorulamaz tövbe haşa ilahi yetkiler gibi gören bir anlayışa karşı ilk kez kazanılmış, onlara ilk kez yenilgi tattırılmış, kimyaları bozulmuş, ne yapacaklarını şaşırmışlardır."

"Ekrem Başkan'a bir suç icat etmeye çalıştılar. Hepsinden elleri boş döndüler"

Hesap vermeyeceklerini düşünerek iktidarda olanlar, beytülmalı tamamen kendine ait sananlar, milletin nafakasını yukarıdan bakıp küçük küçük dağıtıp aslan payını kendine, yandaşına ayıranlar milletin geleceğine el koyduğunu görünce hesap verme korkusuyla muhalefete düşünce sanki normal bir seçim kaybedilmiş biz devir teslim yapamayız, biz öyle bir iktidar olmadık, biz öyle bir iktidar görmedik, bundan sonrası varlık yokluk mücadelesidir, iktidarı devredemeyiz, devretmemek için her şeyi ama her şeyi yapacağız anlayışına bürünmüşlerdir. İşte o zaman bir kez daha geçmiş pratiklerine döndüler. Onlara bir Zekeriya Öz daha lazımdı. Yıllarca mahkeme mahkeme gezdirdikleri adaleti katlettikleri, katlettirdikleri sonra siyasetle ödüllendirdikleri birini alıp tekrar İstanbul'a bir başsavcı olarak getirdiler. ve bunu kaybettikleri seçimden sadece yedi ay sonra, altı ay 28 gün sonra yaptılar. O süreçte CHP'nin hem özgüvenini hem alçak gönüllülüğünü kadrolarının hem başarısını, liyakatini hem milletin içinde oluşunu ve dolayısıyla görülmedik bir siyasi üstünlüğü başka türlü alt edemeyeceklerini gördüler. ve bütün planlar, bunun üzerine kurdular. Önce 30 Ekim 2024 günü Türkiye'nin en büyük ilçesinde Ahmet Özer'i gözaltına alıp Esenyurt'a kayyum atayarak ilk provayı yaptılar, milletin gırtlağına da ilk düğümü burada attılar. Sonrasında Beşiktaş'tan devam edip esas olarak bir yandan 20 yıl öncesinden Ekrem İmamoğlu'nun siyaset öncesi döneminden daire sattığı kişileri çağırıp 'Açıktan para verdiysen şuraya imza atarsan, buna bunu yaparsan' deyip toplumda geçmiş zamanlarda 20-25 yıl önce en normal alışveriş biçimlerinden Ekrem Başkan'a suç icat etmeye çalıştılar. Hepsinden elleri boş döndüler.

"YSK sadece cumhurbaşkanı adayından istiyor"

Ama o kadar kararlıydılar ki AK Parti döneminde belediyede çalışmış, Ekrem başkanla da çalışmış, halen çalışan arkadaşlarımızın liyakatli buldukları, görevini yaptığını gördükleri, bertaraf etmedikleri, bir kenara atmadıkları AK Parti döneminin bürokratlarını halen çalışan, çağırıp, savcılıkta 'Talimat yukarıdan, bunlara bu iftirayı atacaksın' dediklerinde o namuslu insanlar gelip bunu Ekrem Başkan'a söylediğinde neye niyetlendiklerini çoktan görmüştük. Belediyeden yaptığı hırsızlıktan ya da bir kadına karşı terbiyesiz bir tavrından atılmış bir namussuzu 'Gel' deyip başsavcı odalarında ağırlayap, 'Seni atmışlar. İntikam almak ister misin' diyerek 'Şu ifadeyi verirsen, şunu yaparsan seni şurada işe de sokarsak şu kadar borcunu kaparsak...' Olmadık davalardan kaç yerde birden Yargıtay'da davası bekleyen olmadık hırsızları, uğursuzları, çeteleri çağırıp savcı odalarına... Savcı odalarına gelip 'Hadi onu söylersen ben bu işi hallederim. Oradaki mahkemeni de ben çözerim. Hepsini birden hallederim'lerle arayışların içine girdiler. Bir otur düşün adam. Bir yanda bir diploma. 35 sene önce başvurulmuş, 31 sene önce alınmış, yüzlerce kişiyle birlikte alınmış. Ne işi başsavcının?

"Bana Tayyip'ten korkan değil Allah'tan korkan vican sahibi AK Partililerin, MHPlilerin feraseti birtek lazım"

Düşünün ki bir başsavcı tarafsız bir başsavcı neyle meşgul, 31 yıl önceden bir diploma bulmuş, 'İptal et bunu' diye bastırıyor, cumhurbaşkanı adayı olmasın diye parantez içinde yazıyor. Ertesi sabah saat 06.00'da binlerce polisle Ekrem İmamoğlu'na gelip bu sefer yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, bilmem ne suçlamaları için geliyorlar. Eş zamanlı aynı anda tek elden yönetilen iki farklı üç farklı beş farklı yedi farklı her birisinde gizlilik olan soruşturma olur mu kardeşim? Bu bir yerden kumanda ediliyorsa bu nasıl hukuki olacak? Bir elin bütün kuklaları yönettiği gibi, bütün savcılar, bütün hakimler, polis, rektör, yönetim kurulu aynı anda koordine ediliyorsa böyle bu koordine eden elin sahibi siyasi değil mi? Maksat siyasi değil mi? Peki yapılan bunların hepsi iftira, bu yapılanlar haysiyet cellatlığı, biri Cumhurbaşkanı kalsın diye bu kadar kul hakkına girmek neredeki Müslümanlığa sığıyor? Bana Tayyip'ten korkan değil Allah'tan korkan vicdan sahibi AK Partililerin, MHPlilerin feraseti lazım, onlara güveniyorum.

"12 ay boyunca dünya kadar yandaş kanalları ve tüm kanallara pompaladıkları aparatlarıyla ne yalanlar attılar"

Nasıl 31 Mart 2019'da yenip de 13 bin farkla 'İstanbul'u ona mı vereceğiz' deyip mazbatayı iptal ettiklerinde 45 günde 806 bin İstanbullu adaletin bozduğu teraziyi dengeye getirdiyse, bugün de onlara güveniyorum. 12 ay boyunca ne TGRT'si, ne A Haber'i dünya kadar yandaş kanalları ve tüm kanallara pompaladıkları aparatlarıyla ne yalanlar attılar. Vicdanına, insafına sığındığım bu ülkenin güzel insanları, bir yıldır dediler ki 560 milyar yolsuzluk 560 kuruş bulamadılar, iddianameye tek kanıt yazamadılar.

"Birebir aynı ifadeleri koymuşlar, altına Meşe değil İlke diye imza attırmışlar"

Ellerinde gizli tanıkların 'Öyle duydum, öyle gördüm, öyle sanıyorum' diye anlattıkları iftiralardan başka hiçbir şey kalmadı. Nasıl gizli tanık arıyorlar, AK Parti'de döneminden kalmış bürokrata çirkin teklifte bulunuyorlar. İşten çıkmış namussuza, kendi ahlaki kusurlarından çıkanlara teklifte bulunuyorlar ya da daha önce suç işlemiş, Yargıtay aşamasında olanlara kurtarırız diye teklifte bulunuyorlar. İşte o tekliflere evet diyen üç tane vardı. Bunlardan en azılıları 19 Mart'ın en uzun gizli tanık beyanını veren Meşeydi. Ekrem Başkanı ve birçok arkadaşımızı Meşenin ifadeleriyle tutukladılar. Ekim ayının ortasına doğru iddianame çıktı, bir baktık Meşe yok. İlke diye yeni bir gizli tanıkla karşılaştık. İlke, Meşe'nin anlattıklarının aynısını, cümlenin düşüklüğüyle, zabıt katibinin noktalama hatası da dahil birebir aynı ifadeleri koymuşlar, altına Meşe değil İlke diye imza attırmışlar. Meşe'ye ne olmuş? Meşe'ye söz vermişler 'Senin şu cezanı düşüreceğiz. Şunu şunu sağlayacağız' demişler. Meşe bu dedikleri olmayınca tırmanmış Çağlayan Adliyesi'ne. Yedinci kata giremeyince sinirlenmiş, delirmiş. Nihayetinde gizli tanıklıktan çekilmiş.

"'Buradan kopyaladık, buraya yapıştırmadık' desinler. İşte buradayım, hadi bizi mahcup etsinler"

Buradan ülkenin bütün vicdanlı vatandaşlarına anlatıyorum. Yargıda şahit değişikliği olur mu? Bir meseleyi gören birisi ki Meşe gibi 'Baskı altında verdim ifademi kandım da verdim ifademi' dedikten sonra 'Aldatıldım' dedikten sonra aynı ifadeyi versek biri bulunup konulursa peki ya bu bir gün senin evladına yapılırsa, bu sana, eşine yapılırsa, senin babana anana yapılırsa bu haysiyet cellatlığı? Olsun devletimin gizli tanık değiştirme hakkı vardır mı diyeceğiz? Gizli tanık değiştirme diye bir hak yoktur. Gizli tanığın ifadeleri birebir değiştirilmişse orada bir ifade değil, yazılmış yalan bir metin vardır. Bu yüzden 'Biz Silivri'ye yargılanmaya değil, yargılamaya gidiyoruz' derken bunu söylüyorum. Yapmadık desinler. Ekrem İmamoğlu'nu Meşe'yle tutukladık ama Meşe'yi elden kaçırdık, İlke'yle yargılıyoruz, aynı ifadeyi İlke'ye söyletmedik desinler. Anlatım bozukluğu bile aynı, virgül hatası bile aynı. Buradan kopyaladık, buraya yapıştırmadık desinler. İşte buradayım, hadi bizi mahcup etsinler. Yarın mahkeme canlı yayınlansın derken biz bunları bildiğimiz için, millet bunları görsün istediğimiz için, o taraftakinin iddia değil, iftira olduğuna bu taraftakinin de Ağrı Dağı kadar hakikat olduğuna güvendiğimiz için söylüyoruz."

(SÜRECEK)