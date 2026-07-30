CHP Grup Toplantısı Planlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Grup Toplantısı Planlandı

CHP Grup Toplantısı Planlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Öztrak, grup toplantılarının salı günleri yapılacağını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, haftaya CHP grup toplantısının yapılabileceğini belirterek, "Grup toplantı günü ve saati ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Yani salı günleri saat 13.30'da. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız" dedi.

91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda Grup Yönetim Kurulu, Grup Denetçi ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Seçim sonucunda; Grup Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Vecdi Gündoğdu, Jale Nur Süllü, Türker Ateş, Kadir Enis Berberoğlu, Tahsin Becan, Süruri Çorabatır ve Ali Fazıl Kasap; Grup Disiplin Kurulu üyeliğine Ahmet Baran Yazgan, Barış Bektaş, Aysu Bankoğlu, Mehmet Güzelmansur, Selma Aliye Kavaf, Gülizar Biçer Karaca, Cem Avşar, Yüksel Mansur Kılıç ve Ömer Fethi Gürer seçildi. Denetçi üyeler ise Kadim Durmaz, Cevdet Akay oldu.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Hatırlarsanız pazar günü grup başkanımızı, grup başkan vekillerimizi seçmiştik. Bugün de grup yönetimimizi, yönetim kurulumuzu, disiplin kurulumuzu ve denetim kurulumuzu seçtik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Öztrak, "Grup toplantı günü ve saati ile ilgili bir değişiklik var mı?" sorusuna, "Grup toplantı günü ve saati ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Yani salı günleri saat 13.30'da. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız" yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR PROTESTO YOK"

Öztrak, "Katılmayan mazeretli vekil bilgisini paylaşabilir misiniz? Protesto iddiası vardı" sorusunu ise "Hayır arkadaşlar herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı özellikle Ege Bölgesi'ndeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir" diye cevapladı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Toplantısı Planlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:22
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümü sonrası yürek yakan görüntü
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:28:20. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Grup Toplantısı Planlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.