CHP Grup Toplantısı Planlandı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, haftaya CHP grup toplantısının yapılabileceğini belirterek, "Grup toplantı günü ve saati ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Yani salı günleri saat 13.30'da. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız" dedi.

91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı grup toplantısı yaptı. 25 milletvekilinin katıldığı toplantıda Grup Yönetim Kurulu, Grup Denetçi ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapıldı. Seçim sonucunda; Grup Yönetim Kurulu üyeliğine Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, Vecdi Gündoğdu, Jale Nur Süllü, Türker Ateş, Kadir Enis Berberoğlu, Tahsin Becan, Süruri Çorabatır ve Ali Fazıl Kasap; Grup Disiplin Kurulu üyeliğine Ahmet Baran Yazgan, Barış Bektaş, Aysu Bankoğlu, Mehmet Güzelmansur, Selma Aliye Kavaf, Gülizar Biçer Karaca, Cem Avşar, Yüksel Mansur Kılıç ve Ömer Fethi Gürer seçildi. Denetçi üyeler ise Kadim Durmaz, Cevdet Akay oldu.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Hatırlarsanız pazar günü grup başkanımızı, grup başkan vekillerimizi seçmiştik. Bugün de grup yönetimimizi, yönetim kurulumuzu, disiplin kurulumuzu ve denetim kurulumuzu seçtik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Öztrak, "Grup toplantı günü ve saati ile ilgili bir değişiklik var mı?" sorusuna, "Grup toplantı günü ve saati ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz grup toplantılarımızı normal zamanımızda yapacağız. Yani salı günleri saat 13.30'da. Önümüzdeki hafta Meclis açık olursa grup toplantısı yaparız" yanıtını verdi.

"HERHANGİ BİR PROTESTO YOK"

Öztrak, "Katılmayan mazeretli vekil bilgisini paylaşabilir misiniz? Protesto iddiası vardı" sorusunu ise "Hayır arkadaşlar herhangi bir protesto yok. Arkadaşlarımız mazeret bildirdiler. Arkadaşlarımızın bir kısmı yakınlarını kaybettiler. O nedenle gelemediler. Bir kısmı özellikle Ege Bölgesi'ndeki yangınlardan aileleri etkilendiği için onları almak üzere oraya gittiler. Katılamadılar, gelemediler. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımız mazeret bildirmiştir" diye cevapladı.