CHP Hakkında Yargıtay'a Bildirim Yapıldı

12.11.2025 17:12
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlerin güvenilirliğini etkilediği ve mali usulsüzlükler yapıldığı iddialarıyla CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulundu. Başsavcılık, partinin suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğünü ve demokratik düzeni ihlal ettiğini iddia etti.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na CHP ile ilgili yaptığı bildirimde, "seçimlerin güvenilirliğini ve demokratik düzeni etkilediği, mali usulsüzlükler yapıldığı" iddiasıyla CHP hakkında, Anayasa'nın, siyasi partilerin uyacakları esaslara ilişkin 68, siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun "Anayasadaki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılması" başlıklı 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin yapılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dün tamamladığı iddianamede, CHP ile ilgili usulsüzlükler gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulacağını açıklamıştı. Başsavcılık tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 6 sayfalık yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suiistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza (sistem) aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Soruşturma dosyamız kapsamında temin edilen USOM raporu uyarınca tespiti yapılan 11.360.412 vatandaşın güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütük verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinden hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı ve bu veriler üzerlerine seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği, bu veriler ile de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl örgütü tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü, bu suretle demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı, parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü anlaşılmıştır.

Soruşturma dosyamız kapsamında yapılan tespitler ışığında; Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu anlaşılmakla, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur."

Anayasa 68, 69 maddeler ile Siyasi Partiler Kanunu 101. maddesi neyi içeriyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının gereğinin yapılmasını istediği Anayasa'nın 68. maddesi, siyasi partilerin faaliyetlerinin Anayasa ve kanun hükümlerine uygun olmasını zorunlu kılıyor. Anayasa'nın 69. maddesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu' nun 101. ve devamı

maddeleri ise "siyasi partilerin demokratik ve anayasal düzeni ihlal eden, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen malvarlıklarını parti tüzel kişiliğine mal eden eylemlerinin temelli kapatma sebebi olduğunu" düzenliyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
