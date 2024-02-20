CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı devam ediyor - Son Dakika
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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı devam ediyor

CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş\'ın adaylığı devam ediyor

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Lütfü Savaş'ın adaylığının devam ettiğini açıkladı. Parti Meclisi'nin aldığı kararla Savaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yeniden aday gösterilmişti.

20.02.2024 01:33  Güncelleme: 01:36
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CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiğini açıkladı.

CHP Parti Meclisi'nin (PM) 10 Ocak'ta aldığı kararla Hatay'ın mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için yeniden aday gösterilmişti. Savaş, adaylığı açıklandıktan sonra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hataylılar tarafından protesto edilmişti. Adaylığıyla ilgili tartışmalar başlayan Savaş'ın ismi, CHP'nin dün Ankara'da düzenlediği 31 Mart Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı'nda okunmadı. Bu da Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirilebileceği yorumlarına neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CHP Genel Merkezi'nde Lütfü Savaş ile görüştü. Saat 10.40'ta başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de bulundu. Lütfü Savaş görüşmenin ardından açıklama yapmadan Genel Merkez'den ayrıldı.

CHP'den gelen son açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değişmediği, Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verildiği belirtildi. CHP'den gelen açıklama şöyle:

"Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı devam ediyor - Son Dakika
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