CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Hatay'da... İl Başkanı Tiryaki: "Ekrem İmamoğlu Her Zaman Hataylıların Yanında Oldu"

16.01.2026 15:50  Güncelleme: 17:18
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Ekrem İmamoğlu'nun deprem sonrası Hatay'daki destekleri hakkında konuştu ve yarın düzenlenecek mitinge davet etti.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB  Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 Şubat depremleri sonrası Hatay'da devletin olmadığı yerde halkın yanında olduğunu söyledi. Tiryaki, "Sayın Cumhurbaşkanı yaşadığımız bu afette devletin bütün imkanlarıyla yanımızda olması gerekirken yanımızda olan Ekrem İmamoğlu'ydu. Çıkacak, çıkmasa dahi Ekrem İmamoğlu'nun o zindandaki düşünceleri ve yaşadıklarına karşı tüm Türkiye onun arkasında olacak ve cumhurbaşkanı olacak" dedi.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingilerinin 82'ncisini yarın Hatay'da yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın saat 14.00'te Defne Çekmece Kavşağı'nda (Esentepe–Defne Bulvarı) yapılacak mitingi öncesinde, CHP Hatay milletvekilleri, CHP İl ve İlçe Başkanları ile PM üyeleri, Hatay'ın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelerek mitinge davet etti.

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Antakya Kent Merkezinde süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Tiryaki, şöyle konuştu:

"Biz Hatay'da en kötü günümüzü bundan üç yıl önce 6 Şubat'ta yaşarken Ekrem İmamoğlu her zaman Hataylıların yanındaydı. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine rakip olduğu ve korktuğu için ülkeyi yönettiği günlerde yaşadığımız bu afette devletin bütün imkanlarıyla yanımızda olması gerekirken yanımızda olan Ekrem İmamoğlu'ydu. Çıkacak, çıkmasa dahi Ekrem İmamoğlu'nun o zindandaki düşünceleri ve yaşadıklarına karşı tüm Türkiye onun arkasında olacak ve cumhurbaşkanı olacak.

"Birçok ev yaptılar fakat yaptıkları işte hak mağduriyetlerine de neden oldular"

Yarın tüm Hataylıları miting alanımıza davet ediyorum. Hatay'da evlerin bir kısmı yapıldı. Yapılan kura çekimlerinden sonra da çok büyük sıkıntılar yaşandı. İnsanlar hak kayıplarına uğradılar. Anahtar teslim dedikleri evi alamadılar. Hatay'a Cumhurbaşkanının geldiği hafta farklı bir Hatay ama içinde yaşayanlara ayrı bir Hatay olarak yansıtıldı. Her yeri pankartlarla kapattılar. Pankartlarla, afişlerle konteynerda yaşayan halkımızın yaşantısını gizlemeye çalıştılar. Ama gerçek bugün gün yüzünde. Genel Başkanımız yarın bütün gerçekliği anlatacak. Hatay'ı olmadığı bir yer gibi göstermeye çalıştılar. Evet birçok ev yaptılar fakat yaptıkları işte hak mağduriyetlerine de neden oldular. Deprem günü çaresizce bekleyen bir Hatay halkı var. Sorunların çözümü için tekrar Hatay halkı adına cumhurbaşkanına sesleniyorum; bir an önce hak gasplarının, rezerv alan sorunlarının önüne geçmeli yoksa Hataylılar yapılan evlerde oturmayacak başkaları kirada oturacak. 150- 200 metrekare olan evler 70 metrekare olarak teslim edildi. Daha temeli kazınmış evler için kira yardımını kestiler. Burada vatandaşlarımız çok mağdur."

Kaynak: ANKA

