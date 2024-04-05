CHP Hatay İl Seçim Kurulu'nun Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Hatay İl Seçim Kurulu'nun Kararına Tepki Gösterdi

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde itiraz süresi devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP Adayı Mehmet Öntürk'e verme kararı almasına tepki gösterdi. CHP, YSK'ya itirazların devam etmesinden dolayı mazbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah 08.00'de başvuru yapılacağını açıkladı.

05.04.2024 23:46  Güncelleme: 23:53
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CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde itiraz süresi devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP Adayı Mehmet Öntürk'e verme kararı almasına tepki gösterdi. CHP'den yapılan açıklamada, "İl seçim kurulunun itiraz sürsi devam ederken verdiği bu mazbata meşru değildir" denildi. CHP, YSK'ya itirazların devam etmesinden dolayı mazbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah 08.00'de başvuru yapılacağını açıkladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AKP'nin adayı Mehmet Öntürk birinci sırada çıkarken CHP'nin adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ikinci oldu. CHP Hatay'da oyların yeniden sayılması için itiraz etti.

İtiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'e verme kararı almasına CHP tepki gösterdi. CHP'den yapılan açıklamada İl Seçim Kurulu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun 2019 yılında aldığı 'itiraz süreci devam ettiği müddetçe mazbatanın verilemeyeceğine ilişkin' kararının da yok sayıldığı belirtildi. Açıklamada, "YSK'da itirazlarımız devam ederken alınan bu kadar bizim nezdimizde hükümsüzdür" denildi.

CHP'den yapılan açıklama şöyle:

"Hatay İl Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Mehmet Öntürk'e verilmesi yönünde karar aldı.

Yüksk Seçim Kurulu'nda Hatay'a ilişkin itirazlarımız ile ilgili süreç devam ederken, sadece maddi hasarları tespit edip düzeltmemizden dolayı bile aradaki fark 2 bin 569'a düşmüşken, Hatay'da iktidar ve il seçim kurulu eliyle iş oldu bittiye getirilmeye çalışılmaktadır.

YSK sistemine göre; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında 38 bin 899 geçersiz oy bulunmaktadır. Yani iki aday arasındaki farkın yaklaşık 15 katı olan oy geçersizdir. Bu oyların seçimin sonucuna etki edebileceği açıktır. Hatay İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar bu nedenle seçim hukukuna göre değil, siyasi saiklere göre alınmışır.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 9 Nisan 2019 tarihli ve 2272 sayılı kararıyla itiraz olan seçim çevrelerinde, itiraz süreci devam ettiği müddetçe mazbatanın verilemeyeceğine ilişkin karar da il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. YSK'da Hatay'a ilişkin itirazımız devam ederken alınan bu karar bizi nezdimizde hükümsüzdür. YSK'nın bu kararı il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Anayasa'yı tanımayan, Anayasa Mahkemesi kararlarını yok sayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden sonra seçim hukukunda en üst yetkili kurul olan Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı il seçim kurulu tarafından yok sayılmaktadır. Bu kararı yok sayan il seçim kurulunun itiraz süreci devam ederken verdiği bu mazbata da meşru değildir. Hatay, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve partimizin şahsi meselesidir."

MAZBATANIN VERİLMESİNİN ENGELLENMESİ İÇİN YARIN BAŞVURU YAPILACAK

Açıklamada, YSK'ya itirazların devam ettiği için mazbatanın verilmesinin engellenmesi için yarın sabah 08.00'de başvuru yapılacağı da belirildi.

Kaynak: ANKA

Belediye Başkanlığı, Mehmet Öntürk, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Hatay İl Seçim Kurulu'nun Kararına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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