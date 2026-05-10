CHP'nin Saha Çalışması Yürüttüğü Artvin'de Yurttaştan Parti Değiştiren Siyasetçilere Tepki: "Ben Partiye Oy Verdim" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Saha Çalışması Yürüttüğü Artvin'de Yurttaştan Parti Değiştiren Siyasetçilere Tepki: "Ben Partiye Oy Verdim"

10.05.2026 14:03  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP heyeti, Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını ve parti değiştiren belediye başkanlarına tepkilerini dinledi. Vatandaşlar, yüksek yaşam giderleri ve emeklilik durumlarıyla ilgili dertlerini dile getirdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP heyeti Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Kemalpaşa'da heyetle konuşan bir vatandaş, parti değiştiren belediye başkanlarına tepki göstererek, "Ben sana değil, partime oy verdim" ifadelerini kullandı. İngiltere'den memleketine dönen Hopalı bir kuaför ise, "Keşke kolum bacağım kırılsaydı da buraya gelmeseydim. Dükkanı ilk açtığımda bir sakal tıraşı yapıyor, onunla dört çorba içebiliyordum. Artık bir sakal tıraşıyla bir çorba bile içemiyoruz" dedi.

CHP, yurt genelinde saha çalışmalarını yürütüyor. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Parti Meclisi Üyesi Asiye Ergül, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Oğuzhan Cenan, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da bu kapsamda Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşları ziyaret etti.

Kemalpaşalı bir vatandaş heyete ekonomik sıkıntılarını şu sözlerle dile getirdi:

"Mazotun litresi 75 lira olmuş. İşin nasıl olduğunu mu anlatıyorsun bana? Otoban ve köprü ücretleri 5 bin lira olmuş. Hopa'da parka giriş 1,5 bin lira olmuş. Gümrükte boş araç çıkarken bile kantar parası alıyorlar, 375 lira. Bana hala hayatın nasıl olduğunu soruyorsunuz. 64 yaşındayım, demir içinde yatıyorum. 43 senedir çalışıyorum ama param yok."

Bir başka Kemalpaşalı vatandaş ise, "Hayat felaket, ülkenin ekonomisi bitmiş durumda. Cumhurbaşkanımız 'Ben ekonomistim' diyor ama bugün 200 lirayla ancak iki bağ marul alabiliyorsunuz. Ekonominin hangi tarafından bahsediyorsunuz? Yatırım yok, hiçbir şey yok. Bu işin çözümü erken seçimdir. Erken seçim olmadan bu iş bitmez. Biz her zaman sahadayız. Yeniden bir başlangıç yapıldı, genel başkanımız sağ olsun" dedi.

PARTİ DEĞİŞTİREN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEPKİ

Kemalpaşalı bir vatandaş, parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik, "Tutacaksın oraya geçeceksin. Ben sana oy vermedim, partime oy verdim" tepkisini dile getirdi.

Hopalı bir kuaför ise yaşadığı ekonomik zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Ben İngiltere'de yaşıyordum. Keşke kolum bacağım kırılsaydı da buraya gelmeseydim. Dükkanı ilk açtığımda bir sakal tıraşı yapıyor, onunla dört çorba içebiliyordum. Hatta yanımda oturan insanların hesabını bile ödeyebiliyordum. Şimdi ise bir sakal tıraşı 150 lira, bir çorba da 130-150 lira arasında. Yani artık bir sakal tıraşıyla bir çorba bile içemiyoruz. Ülkenin geldiği durum bu."

Yüksel Taşkın ise kuaföre, Türkiye'nin dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu beş ülkeden biri olduğunu aktararak, "Diğer dört ülkenin tamamı savaş halinde, biri ise Orta Afrika'da" dedi.

Hopalı kuaför ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim fikrim şu; beş-altı firmayı koruyacağınıza esnaf ve sanatkarın kredisini düşürmeyeceksiniz. 1 milyon liralık krediyi 400 bine, 300 bine düşürmeyeceksiniz. Çok şey söylemek istiyorum. Bir de fıkra anlatayım; öğretmen Dursun'a sormuş, 'Balıklar neden suda konuşamıyor?' Temel de demiş ki, 'Öğretmenim, senin kafanı da bir karış suya sokayım da bakalım konuşabiliyor musun?'"

Kemalpaşalı bir emekli ise, "Emeklinin hali bitmiş durumda. Devlet, emekliden fayda görmediği için emekliye de bir şey vermek istemiyor. Hep kendi adamlarına veriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Saha Çalışması Yürüttüğü Artvin'de Yurttaştan Parti Değiştiren Siyasetçilere Tepki: 'Ben Partiye Oy Verdim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Mersin’de genç adm araçta ölü bulundu Mersin'de genç adm araçta ölü bulundu

19:23
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti
18:34
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar
18:20
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
18:13
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
17:59
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
15:28
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 19:41:02. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'nin Saha Çalışması Yürüttüğü Artvin'de Yurttaştan Parti Değiştiren Siyasetçilere Tepki: "Ben Partiye Oy Verdim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.