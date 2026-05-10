CHP'nin Saha Çalışması Yürüttüğü Artvin'de Yurttaştan Parti Değiştiren Siyasetçilere Tepki: "Ben Partiye Oy Verdim"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP heyeti Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Kemalpaşa'da heyetle konuşan bir vatandaş, parti değiştiren belediye başkanlarına tepki göstererek, "Ben sana değil, partime oy verdim" ifadelerini kullandı. İngiltere'den memleketine dönen Hopalı bir kuaför ise, "Keşke kolum bacağım kırılsaydı da buraya gelmeseydim. Dükkanı ilk açtığımda bir sakal tıraşı yapıyor, onunla dört çorba içebiliyordum. Artık bir sakal tıraşıyla bir çorba bile içemiyoruz" dedi.

CHP, yurt genelinde saha çalışmalarını yürütüyor. CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Parti Meclisi Üyesi Asiye Ergül, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Oğuzhan Cenan, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ve CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Yoldaş Gümüşkaya da bu kapsamda Artvin'in Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yurttaşları ziyaret etti.

Kemalpaşalı bir vatandaş heyete ekonomik sıkıntılarını şu sözlerle dile getirdi:

"Mazotun litresi 75 lira olmuş. İşin nasıl olduğunu mu anlatıyorsun bana? Otoban ve köprü ücretleri 5 bin lira olmuş. Hopa'da parka giriş 1,5 bin lira olmuş. Gümrükte boş araç çıkarken bile kantar parası alıyorlar, 375 lira. Bana hala hayatın nasıl olduğunu soruyorsunuz. 64 yaşındayım, demir içinde yatıyorum. 43 senedir çalışıyorum ama param yok."

Bir başka Kemalpaşalı vatandaş ise, "Hayat felaket, ülkenin ekonomisi bitmiş durumda. Cumhurbaşkanımız 'Ben ekonomistim' diyor ama bugün 200 lirayla ancak iki bağ marul alabiliyorsunuz. Ekonominin hangi tarafından bahsediyorsunuz? Yatırım yok, hiçbir şey yok. Bu işin çözümü erken seçimdir. Erken seçim olmadan bu iş bitmez. Biz her zaman sahadayız. Yeniden bir başlangıç yapıldı, genel başkanımız sağ olsun" dedi.

PARTİ DEĞİŞTİREN BELEDİYE BAŞKANLARINA TEPKİ

Kemalpaşalı bir vatandaş, parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik, "Tutacaksın oraya geçeceksin. Ben sana oy vermedim, partime oy verdim" tepkisini dile getirdi.

Hopalı bir kuaför ise yaşadığı ekonomik zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Ben İngiltere'de yaşıyordum. Keşke kolum bacağım kırılsaydı da buraya gelmeseydim. Dükkanı ilk açtığımda bir sakal tıraşı yapıyor, onunla dört çorba içebiliyordum. Hatta yanımda oturan insanların hesabını bile ödeyebiliyordum. Şimdi ise bir sakal tıraşı 150 lira, bir çorba da 130-150 lira arasında. Yani artık bir sakal tıraşıyla bir çorba bile içemiyoruz. Ülkenin geldiği durum bu."

Yüksel Taşkın ise kuaföre, Türkiye'nin dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu beş ülkeden biri olduğunu aktararak, "Diğer dört ülkenin tamamı savaş halinde, biri ise Orta Afrika'da" dedi.

Hopalı kuaför ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim fikrim şu; beş-altı firmayı koruyacağınıza esnaf ve sanatkarın kredisini düşürmeyeceksiniz. 1 milyon liralık krediyi 400 bine, 300 bine düşürmeyeceksiniz. Çok şey söylemek istiyorum. Bir de fıkra anlatayım; öğretmen Dursun'a sormuş, 'Balıklar neden suda konuşamıyor?' Temel de demiş ki, 'Öğretmenim, senin kafanı da bir karış suya sokayım da bakalım konuşabiliyor musun?'"

Kemalpaşalı bir emekli ise, "Emeklinin hali bitmiş durumda. Devlet, emekliden fayda görmediği için emekliye de bir şey vermek istemiyor. Hep kendi adamlarına veriyor" dedi.