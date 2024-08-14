CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Çanakkale'de Eğitim Buluşmaları'nda konuştu

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(ÇANAKKALE) - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. - CHP'nin eğitim alanındaki sorunlara dikkati çekmek için başlattığı farklı illerdeki "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. Çanakkale 'de konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş , "Gencecik çocuklarımız oyun oynamaları, spor yapmaları, kültür-sanat ile ilgilenmeleri gerekirken inşaatlardan düşerek, iş makinalarına kapılarak ölmelerini gözyaşlarıyla izliyoruz. Kanaat getirdim ki vicdanları tamamen kurumuş iktidar mensuplarının kılı bile kıpırdamıyor" dedi.

CHP'nin "Eğitim Maratonu" programı kapsamında farklı illerde düzenlediği "Eğitim Buluşmaları" devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın başkanlığındaki CHP heyeti, Çanakkale'yi ziyaret etti. Bir sosyal tesiste eğitimcilerle bir araya gelen CHP heyeti, Çanakkale'deki problemleri dinledi.

Birçok çocuğun iş kazalarında hayatını kaybettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Özçağdaş, şöyle konuştu:

"İnşaattın dokuzuncu katından düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki Osman Bostan evladımızı kaybettik. Gencecik çocuklarımız oyun oynamaları, spor yapmaları, kültür-sanat ile ilgilenmeleri gerekirken inşaatlardan düşerek, iş makinalarına kapılarak ölmelerini gözyaşlarıyla izliyoruz. Kanaat getirdim ki vicdanları tamamen kurumuş iktidar mensuplarının kılı bile kıpıldamıyor. Biz CHP olarak sadece bu konuyla ilgili son altı ayda iki tane araştırma önergesi verdik. Başka muhalefet partileri de verdiler. İktidar bu konunun konuşulmasını bile istemiyor. Çünkü bizzat kendi elleriyle 'dört gün işte bir gün okulda' diyerek 5100 lira maaşla çocuk işçi sınıfı yaratmış bir iktidardan bahsediyoruz. MESEM'lerde, mesleki liselerde ve okul dışında çıraklık yaparak kayıt dışı işlerde çalışan bu çocuklarımız, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınamdığı için, devlet, devlet olma görevini yerine getirmediği için maalesef hayatlarını kaybediyorlar. O çocukların ahı ve CHP iktidarında bizim iki elimiz yakanızda olacak bunu bilmelisiniz. Almadığınız tedbirlerle hayatını kaybeden her çocuğun hesabını soracağız."

Öğrencilerin örgün öğretimden uzaklaştırıldığını belirten Özçağdaş, "2011-2012 öğretim yılında 940 bin 268 olan açıköğretim öğrencisi sayısı, bugün 2 milyon 9 bin 681'e yükseldi. Çocuklar, açıköğretime doğru yönlendiriliyorlar. Bir takım yapıların çocukların örgün öğretimde kalmamasını istemesi nedeniyle çocuklar bir tür alternatifmiş gibi açıköğretime yönlendiriliyorlar. İkinci olarak, birçok çocuğumuz örgün öğretimde kayıtlı gözüküyorlar ama o kurumlara gitmiyorlar. Özellikle bazı özel okullarda çocuklar kayıtlı ama kendileri yoklar. Çocuklarımızın örgün öğretimlerden uzaklaşmasına sağlayan yönetmeliklerden yana olmamalısınız" diye konuştu.

"Köyler bilerek ve isteyerek boşaltıyor"

Özçağdaş, Çanakkale'deki eğitim durumu ve köy okullarının kapatılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Çanakkale eğitim düzeyi yüksek bir il. Ancak okulların fiziki durumu, teknoloji altyapısı gibi konularda ciddi desteğe ihtiyaç var. Üniversite öğrencilerimizin ciddi yurt ve barınma ihtiyacı var. Yerel yönetimlerimiz Türkiye'nin yüz akı. Çanakkale Belediye Başkanımız sayın Muharrem Erkek, çocuklara ve yetişkinlere yönelik kurslar, hayat boyu öğrenme programları, açılan kreşler ve eğitim fırsatları gibi çalışmalar yürütüyor. İktidarın yaptığı gibi değil, gözle görünmeden binlerce öğrenciye yapılan gerçek yardımlar. Çanakkale'de de diğer illerde olduğu gibi köy okulu problemi var. Bu iktidar, Türkiye'nin tarımsal üretim merkezleri olan köyleri bilerek ve isteyerek boşaltıyor. Oradaki okulları kapatıyor, çocukları oan ailelerin köyü terk etmesine neden oluyor. Köyü terketmiyorlar ise çocukların bir takım tarikat ve cemaatlerin yurtlarına gitmesini sağlıyorlar. Bu ailelerin çocuklarını oralara yönelendirmeye çalışıyorlar."

"Türkiye'nin en temel meselesi öğretmen yetiştirme ve geliştirme meselesidir"

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin eğitim uzmanlarıyla görüşülürek yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Özçağdaş, "Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş uygulamasının çalınmasını unutmadık. Özel sektör öğretmenlerimizin asgari ücrete ve bunun altına çalıştırılmasını unutmadık. Meclis'te en çok tartışılan teklifi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun durduğunu biliyoruz. Her ilden sayın Bakan'a çağrı yapıyorum. Sayın Bakan ölü taklidi yapmayın. CHP ile değil eğitim sendikalarıyla, eğitim uzmanlarıyla görüşün. Türkiye'nin en temel meselesi öğretmen yetiştirme ve geliştirme meselesidir. Eğitimin en temel sorunu budur. Bu sorun eğitim programlarından daha önemli bir sorundur. Sizi bıktırana kadar her gün bu çağrıda bulunacağım. Önümüzde iki ay var. Bu kanun bu haliyle öğretmenlerimizin sorunlarını çözmekten uzaktır" ifadelerine yer verdi.