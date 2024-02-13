CHP Heyeti Erzincan'daki Maden Ocağına Hareket Etti - Son Dakika
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CHP Heyeti Erzincan'daki Maden Ocağına Hareket Etti

CHP Heyeti Erzincan\'daki Maden Ocağına Hareket Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan heyetin, Erzincan İliç'te meydana gelen maden ocağındaki toprak kaymasının yaşandığı bölgeye hareket ettiğini duyurdu. Özel, heyetin göçük altında kalan madencilerin sağ salim kurtarılması için çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeye gittiğini belirtti.

13.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:04
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan heyetin, maden ocağında toprak kaymasının meydana geldiği bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız Deniz Yavuzyılmaz, Gamze Taşcıer, milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyemiz Baran Bozoğlu'dan oluşan parti heyetimiz bölgeye hareket etti. Göçük altında bulunan madencilerimize salimen ulaşılması tek temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Heyeti Erzincan'daki Maden Ocağına Hareket Etti - Son Dakika
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