CHP Heyeti, Esenyurt'ta Vali ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Heyeti, Esenyurt'ta Vali ile Görüştü

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul heyeti, Esenyurt'taki barikatların kaldırılması ve meclis üyelerinin grup odasına girmesi talebiyle İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. Görüşmeden ortak bir sonuç çıkmadı.

06.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten oluşan CHP heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül ile Esenyurt Kaymakamlığı'nda görüştü. Çelik, görüşmenin ardından "Barikatın kaldırılması ve meclis üyelerinin grup odasına girmesiyle ilgili bir ortak paydada buluşamadık ancak Sayın Vali değerlendirecek" açıklamasını yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet devam ediyor. Bugünkü nöbete CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Nöbetin ardından CHP heyeti, Esenyurt Kaymakamlığı'na gelen İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştü. Ziyaret sonrasında Özgür Çelik, kaymakamlık önünde gazetecilere açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'ın da katıldığı basın açıklamasında, Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüğünü hatırlatan Çelik, şunları söyledi:

"Bunun üzerine Ankara'dan gelen telefonla İstanbul Valisi, Esenyurt Kaymakamlığı'na geldi ve bir görüşme gerçekleştirdik. Talebimiz şuydu. Belediye önündeki ablukanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Belediye meclis üyelerimizin CHP grup salonuna girmesini talep ediyoruz. Orada denetleme görevini yerine getirmesini talep ediyoruz. Milletvekillerimizin de her sabah buraya gelip grup odasında meclis üyelerimizi ziyaret etmesini talep ediyoruz şeklinde CHP olarak taleplerimizi ilettik. Sayın Vali ile süreç üzerine belli bir zaman dilimi içerisinde tüm genel başkan yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin yorum ve değerlendirmeleriyle bir konuşmayı gerçekleştirdik. Sayın Vali süreci kendi içerisinde değerlendirecek. Şu anda bir ortak paydada buluşamadık. Barikatın kaldırılması ve meclis üyelerinin grup odasına girmesiyle ilgili bir ortak paydada buluşamadık ancak Sayın Vali değerlendirecek. Biz kapının önündeki mücadelemizi devam ettireceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Davut Gül, Belediye, İstanbul, Esenyurt, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Heyeti, Esenyurt'ta Vali ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ’ın sitemi damga vurdu İmamoğlu ile ortak basın toplantısına Özdağ'ın sitemi damga vurdu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Heyeti, Esenyurt'ta Vali ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.