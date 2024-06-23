CHP Heyeti, Yangın Bölgesinde İnceleme Yapacak

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(DİYARBAKIR) - CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır öncülüğündeki heyet, Diyarbakır ve Mardin arasında yangının meydana geldiği kırsal mahallelerde incelemede bulunup, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin yaşamınaı kaybettiği yangın bölgesinde CHP heyeti incelemede bulunacak. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır öncülüğünde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır İl başkanı İsmail Akyıl'dan oluşan heyet, yangın felaketinin yaşandığı Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan ve Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağ ilçesi Yücebağ mahallesini ziyaret edecek. CHP heyeti, ziyaretleri kapsamında, yangının çıktığı bölgede incelemede bulunup, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunacak.

Öte yandan, yangına ilişkin AKP Diyarbakır İl Başkanı Av. Raşit Ocak'ın, Çınar Kaymakamlığı binası önünde açıklama yapacağı duyuruldu.