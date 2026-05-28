CHP Heyetinden Bayram Ziyaretleri

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında DSP ve DYP'yi ziyaret etti. CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Önemli olan bu coğrafyada devamlılığımızı sürdürmek, kardeş kardeş daha iyi şartlarda yaşamak" mesajını verdi.

CHP Genel Merkez heyeti, bayramlaşma programı kapsamında AK Parti'nin ardından sırayla Demokratik Sol Parti (DSP) ve Doğru Yol Partisi'ni (DYP) ziyaret etti.

CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nden bayramlaşmaya giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer aldı.

DSP heyetinde ise Genel Sekreter Hasan Erçelebi, Parti Meclisi üyesi Deniz Çağlar, Genel Merkez Araştırma Kurulu Başkanı Ömer Özdoğan ve Örgüt Kurulu Strateji Sorumlusu Sevilay Doğan yer aldı.

Bayramlaşmada konuşan DSP Genel Sekreteri Erçelebi, "Hepimizin hedefi yaşanabilir, çağdaş, bilimsel bir Türkiye. Onun için Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yok. Yeter ki ortak akıl, fikir birliği yapalım" dedi.

CHP Milletvekili Kasap da "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim" diyerek sözlerine başladı. Kasap, "Türkiye'nin içinde bulunduğu şu anki kargaşa ortamı, ekonomik olarak insanlarımız perişan durumda. İşsizlik hadsafhaya ulaşmış. Bunları hep birlikte, tüm siyasi parti oluşumlarıyla birlikte çözmek için gayret edeceğiz. Fikir birliktelikler ve daha sonraki ortak konsensusta mütabakata varılacak bir sürü şey vardır. Hep birbirimizi dinleyeceğiz" diye konuştu.

ERÇELEBİ: "SİYASET ZAAF GÖTÜRMEZ, ZAAFI OLANLAR SİYASETE GİRMEYECEK"

TBMM'nin 23'üncü döneminde Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştığını ifade eden Erçelebi, şunları söyledi:

"Kendisi hem devlet bürokrasisinde hem de siyasette hem deneyimli hem soğukkanlı hem de şu an artık bir duayen siyasetçi. O yüzden kendisine saygı ve selamlarımızı iletin. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları çözmemiz için ortak akla ihtiyaç var. Siyaset, 'ben yaptım oldu', 'ben istediğimi yaparım…' Bir kere siyasetçi her şeyiyle kendisini ülkesine ve vatanına adamış bir insandır. Siyasetçinin özel hayatı olmaz. Hiçbir siyasetçi, hiçbir şeyini 'benim özel hayatım' diye örtemez. Siyaset zaaf götürmez. Onun için zaafı olanlar siyasete girmeyecek. Sadece ülke için kalbi ve beyni çalışanlar siyaset yapacak. Bizim hem DSP olara hem de kişisel olarak düşüncemiz budur. Onun için problemlerimizi çözeceğiz."

DYP ZİYARETİ

DYP'de CHP heyetini ise Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Karacan, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Turan, Genel Sekreter Yardımcıları Arzu Turan ve Veli Çiçek karşıladı.

CHP heyetini ağırlayan Karacan, "Yasadığınız süreç zor bir süreç. Coğrafyamız açısından da zor günlerden geçiyoruz. Ekonomik sıkıntılar ve çevremizde meydana gelen savaş durumu. Bunların yaşantısı hepimizi etkiliyor. Bu topraklarda her daim istişare kültürü vardı. Bu kültürü birlikte yaşattığımız ve paylaştığımız sürece daha yi yerlere varacağımıza inanıyoruz. Bunun en büyük vesilesi de bayramlardır" dedi.

KASAP: "AYRILIKÇI BİR ŞEY DÜŞÜNEMEYİZ, DÜŞÜNMÜYORUZ DA"

CHP'li Kasap da şunları kaydetti:

"Kardeşçe yaşamasını yüzyıllarca becermişiz ama bu sömürgecilerin soktukları çomaklarla kardeşi kardeşe kırdırtmak istiyorlar. Kardeşin kardeşe küs olmasını sağlamaya çalışıyorlar ama bunu beceremeyecekler. Bizim siyasi düşüncelerimiz farklı da olsa ama sonunda siyasilerin hedefi insanımıza hizmet etmekse ortak paydada buluşacağımız tek yer burasıdır. Bu manada birlikte hareket edeceğiz, fikirlerimizi dinleyeceğiz ve en güzeline de tabi olacağız. Önemli olan bu coğrafyada devamlılığımızı sürdürmek, kardeş kardeş daha iyi şartlarda yaşamak bütün hedefimiz o. Eşitlik içinde müreffeh bir Türkiye'yi oluşturmak için tüm siyasi oluşumların amacı o. Ayrılıkçı bir şey düşünemeyiz, düşünmüyoruz da. Barışçıl bir ülke için elimizden geleni hep birlikte yapacağız."