CHP İl Başkanı'na İddianame - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İl Başkanı'na İddianame

04.06.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talat Yalaz, 'halkı kanunlara uymamaya tahrik' suçlamasıyla yargılanacak.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında Hayvan Hakları Kanunu'ndaki değişiklik teklifine yönelik basın açıklamasında kullandığı ifadeleri nedeniyle "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan iddianame düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İl Başkanı Talat Yalaz'ın, 20 Temmuz 2024 yılında Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlediği basın açıklamasında kullandığı, "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde mücadele edeceğiz." ifadeleri üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, söz konusu ifadelerdeki "iki tane ağaç kesildi" söyleminin Gezi Parkı olaylarına atıf olarak değerlendirildiği, bu kapsamda Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararına da yer verildiği belirtildi.

İddianamede Yalaz'ın açıklamalarının Gezi Parkı benzeri yeni bir eylem çağrısı niteliği taşıdığı yönünde değerlendirmede bulunuldu.

Hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217. maddesinde düzenlenen "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçunun unsurlarının oluştuğu, açıklamaların kamuya açık alanda ve basın açıklaması şeklinde yapılması nedeniyle kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

Talat Yalaz'ın "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve "siyasi yasak" talep edildi.

Yalaz'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İl Başkanı'na İddianame - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı Ordu'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı Fenerbahçe Beko yine 18 sayı geriden gelip kazandı

19:09
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
18:24
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
17:45
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat’ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
Anne, oğlunun cenazesinde Dilan Polat'ı suçladı: Allah belasını versin, onun yüzünden oldu
17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 19:31:32. #7.12#
SON DAKİKA: CHP İl Başkanı'na İddianame - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.