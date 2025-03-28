CHP, İmamoğlu Protestolarında Gözaltına Alınan Gençlerin Durumunu Takip Ediyor

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'da düzenlenen protestolarda gözaltına alınan ve bugün ifadeleri tamamlanan 44 kişiden ikisinin adli kontrolle, 42'sinin ise doğrudan serbest bırakıldığını bildirdi. Emir, bekledikleri dokuz kişiden yedisinin sorgusunun tamamlandığını, geriye iki kişinin sorgusunun kaldığını aktardı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. CHP'liler, gözaltı süreçlerini takip ederek hukuki destek sağlarken, hak ihlallerini önlemek için süreçleri titizlikle inceliyor.

Ankara Adliyesi önünde gözaltı süreçlerine ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak gençlerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadık. Gençlerin dört günlük gözaltı süresinde olmaları başlıbaşına olumsuz bir durum. Kötü muamele sayılacak bir durum. Burada tabii çok sayıda kişinin gözaltına alınmış olması bir etken olmuş olabilir ama bir kötü muamele yapılmışsa da buna avukatlarımız dikkatle takip ediyorlar. Biz de takip edeceğiz. Gördüğümüz manzara hem nezaret süresince hem de burada olumlu bir tavır sergilediği ve sürecin hızlanması için ve gençlerimizin olabildiği kadar bu süreçte rahatsız edilmeden serbest kalmaları için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu nedenle hem Ankara Emniyeti'ne hem de çok yoğun bir çalışma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve görevli savcılara teşekkür etmek istiyorum. Tabii yine de tek tük kötü muameleler olmuşsa bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Öğlen yaptığımız ziyaretimizde ve basın toplantımızda toplumsal olaylara müdahale edilirken ve gözaltılar yapılırken gereksiz yere orantısız güç kullanıldığını, gereksiz yere ters kelepçe uygulamalarının olduğunu ve gaz sıkıldığını, hatta milletvekillerimizin herkesin buna maruz kaldığını, bunun kabul edilemeyecek bir tutum olduğunu söylemiştik ama gözaltılar süresince hukuk dışı uygulamaların yapılmıyor olduğu görüntüsünden de memnuniyetimizi ifade etmek isteriz.

Şu ana kadar bugün sorgusu planlanan 44 gencimizden ikisi adli kontrolle, 42'si doğrudan serbest bırakıldı. Bu da sevindirici bir gelişme. Dokuz gencimizin sorgusu için bekliyorduk yedisininki bitti, ikisinin ki yapılacak sonra kararlar açıklanacak. Umuyoruz ki onlar da bayram öncesinde evlerine ailelerine kavuşurlar. Bir kez daha altını çizmeliyim ki, gençlerin alana çıkması tamamen bir anayasal hakkın kullanımı, demokratik hakların kullanımı sınırları içerisindedir. Asla şiddet içermemiştir ve dolayısıyla da hiç gözaltına alınmamış olmaları beklenirdi. Süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Okan Konuralp: Anayasal haklarını kullanan gençlerimizin en kısa sürede serbest kalmalı

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de "Anayasal haklarını kullanan gençlerimizin en kısa sürede serbest kalmalarını ve bayramı aileleriyle geçirmelerini arzu ediyoruz ve çabamız bu yönde. Umuyoruz bugün burada olan tüm gençlerimiz serbest kalacaktır. Yarın da bir süreç var. Gençlerimizin yanındayız" diye konuştu.

Aliye Timisi Ersever: Gençlerimizin anayasal haklarını hep beraber korumalıyız

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ise şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimiz gözaltına alındığı günden itibaren milletvekilleri ve avukatlarımızla birlikte buradayız. Burada olan aileleri ile konuştuk. Gözaltına alınan çocuklarımızın sağ salim buradan çıkması ve gözaltı sürecinde de başlarına kötü bir şey gelmemesi için de gerekli görüşmeleri yaptık. Bugün itibarıyla bırakılmalar başladı. Bir grup daha var yarın da onlar bırakılırlarsa bayramda tüm aileler neşe içinde geçirecekler. Gençlerimiz doğal olarak ülkenin sorunlarıyla ilgililer. Gençlerimizin anayasal haklarını hep beraber korumalıyız."