CHP, İsrailli Futbolcu İçin UEFA'ya Soruşturma Talebinde Bulundu - Son Dakika
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CHP, İsrailli Futbolcu İçin UEFA'ya Soruşturma Talebinde Bulundu

CHP, İsrailli Futbolcu İçin UEFA\'ya Soruşturma Talebinde Bulundu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcu için UEFA'ya soruşturma açılması amacıyla başvuruda bulundu. Başarır, bu olayın insanlık suçu işleyen bir ülkenin spordaki yansıması olduğunu belirtti.

04.12.2024 15:59  Güncelleme: 16:00
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 28 Kasım'da oynanan Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçında kameralara asker selamı veren İsrailli Gavriel Kanichowsky hakkında soruşturma başlatılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

CHP'li Başarır, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, "İsrailli bir futbolcunun, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında gol attıktan sonra çok çirkin bir hareketi oldu. Kameraların karşısına geçip asker selamı yaptı. Biliyorsunuz İsrail, Filistin'de insanlık suçu işliyor; binlerce çocuk, kadın, vatandaşı katlediyor. Dünyaya bu savaşı meşru göstermeye çalışan ahlaki değerlerini yitirmiş bu futbolcuyla ilgili ne Futbol Federasyonu ne Spor Bakanlığı, UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. Bizim futbolcumuz için açtı ve ceza verdi ki bu eylem çok çok daha ağır. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi ırkçılık suçunu belirtiyor. Biz UEFA'ya bir mektup yazdık. Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve 86 milyon adına yolluyoruz, bakalım UEFA ne karar verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Ali Mahir Başarır, Maccabi Tel Aviv, Beşiktaş, Politika, Futbol, İsrail, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

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