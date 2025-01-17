CHP İstanbul, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İstanbul, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, mücadele yöntemlerini tartışmak üzere partinin üst düzey isimlerinin Beşiktaş Belediyesi önünde buluşacağını duyurdu. Çelik, demokrasiye vurulan darbelere karşı direneceklerini belirtti.

17.01.2025 03:17  Güncelleme: 03:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sabah saat 08.00'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş Belediyesi'nde olacağını belirterek, "Bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, "Demokrasiye sahip çıkmaya geldik. Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, gençlik örgütlerimizle, kadın örgütlerimizle burada olacağız. Genel Başkan Yardımcılarımız burada. Halkın belediyesinden ayrılmayacağız. Sabah Genel Başkanımız Özgür Özel, sabah saat 08.00'de burada olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu burada olacak. Bu kumpaslara karşı mücadele yöntemlerimizi konuşacağız.Millet iradesine vurulmaya çalışılan darbelere karşı mücadele yöntemlerimizi planlayacağız. Bu aşamadan sonra büyük bir mücadeleyi başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

"CHP, hiçbir haksızlık karşısında geri adım atmamıştır"

Çelik, "Şunu ifade etmek isteriz, demokrasiye darbe vuranlar, millet egemenliğine darbe vuranlar şunu çok iyi bilmelidir, Cumhuriyet Halk Partisi 101 yıldır bu topraklarda yeri geldiğinde darbelerle kapatılmış, yeri geldiğinde genel başkanları silah gölgesinde bekletilmiş, yeri geldiğinde genel başkanları linç girişimlerine, saldırılara uğramış bir partidir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadeleden doğmuş bir parti olarak hiçbir zaman hiçbir zulüm karşısında hiçbir haksızlık karşısında geri adım atmamıştır. Partimiz, Anadolu topraklarını önce Cumhuriyetle tanıştırmıştır, sonra demokrasiyle tanıştırmıştır. Bugün de 101 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi, millet iradesinin, demokrasinin yanındadır. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Halkın belediyelerine kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

CHP İstanbul, Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.