Özgür Çelik: İstanbul İl Başkanı Olarak Bu Kararı Tanımıyorum

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanlığı önünde partililere seslendi. Çelik "Bugün İstanbul il başkanlığıyla ilgili Anadolu'daki çeşitli illerimizle ilgili ve kadın kolları genel başkanımızla ilgili bir disiplin sürecini başlattılar. Tamamen muğlak ifadelerden oluşan bir açıklama ne dediklerini kendilerinin bile anlamadığı bir açıklama bu yönüyle bu kararın hukuksuz bir karar olduğunu o butlan heyetinin yetkilerinin sınırlarını aşan bir karar olduğunu ve İstanbul il başkanı olarak bu kararı tanımadığımızı çok açık ve net olarak ifade etmek isterim" dedi.

Haklarında başlatılan disiplin süreci ile ilgili İstanbul İl Başkanlığı'nda partililere ve vatandaşlara açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kararın muğlak bir karar olduğunu kararı tanımadığını belirtti. Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün yaşanan mesele bugün yaşanan mesele bugün karşımıza çıkmış bir mesele değil. Bundan bir buçuk yıl önce bir darbe mekaniğini devreye soktular ve o darbe mekaniği ilk önce yerel operasyonlarla belediye başkanlarımızı tutsak etmeye başladı. Başlat baktılar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramıyorlar. Türkiye'nin birinci partisi bütün anketlerde birinci parti olma konumunu sürdürüyor. Bu sefer partimizin kurumsal kimliğine yönelmeye başladılar. Bugün İstanbul il başkanlığıyla ilgili Anadolu'daki çeşitli illerimizle ilgili ve kadın kolları genel başkanımızla ilgili bir disiplin sürecini başlattılar. Tamamen muğlak ifadelerden oluşan bir açıklama ne dediklerini kendilerinin bile anlamadığı bir açıklama bu yönüyle bu kararın hukuksuz bir karar olduğunu o butlan heyetinin yetkilerinin sınırlarını aşan bir karar olduğunu ve İstanbul il başkanı olarak bu kararı tanımadığımızı çok açık ve net olarak ifade etmek isterim. İster genel başkanlık, ister il başkanlığı, ister ilçe başkanlığı, isterse başka bir makam. Kimin hangi görevi yapması gerektiğine Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ve delegeleri karar verir. Mahkeme kararlarıyla, siyasallaşmış yargının mahkeme kararlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi dizayn edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegeleri dört kez genel başkanımız Sayın Özgür Özel'i seçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı Sayın Özgür Özel'dir."