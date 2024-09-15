CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: 'Siyaset Kurumuna Güven Azalıyor'

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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan ilçe örgütü ve sandık görevlileri için düzenlediği "Demokrasi Kahramanlarına Teşekkür" programına katıldı. Çelik, "Toplumun siyaset kurumuna gün geçtikçe güveni azalıyor. Bu yönüyle toplumun siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var" dedi.

CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan ilçe örgütüne ve sandık görevlilerine "Demokrasi Kahramanlarına Teşekkür" programı düzenledi. Programa CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir, İlçe Başkanı Haydar Arslan, ilçe yönetimi, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

"30 yıl sonra Çekmeköy'ü kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Programda konuşan Özgür Çelik, şunları söyledi:

"31 Mart günü bütün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir tarih yazdı. İstanbul'da da hep birlikte büyük bir tarih yazdık. 30 yıl sonra Çekmeköy Belediyesi'ni kazanmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. 2019 yılında büyükşehir belediyesini kazanmıştık, meclis çoğunluğumuz yoktu. 2024'te meclis çoğunluğunu sağlayarak engellemelerin bir kısmını ortadan kaldırdık. İstanbul'da 26 ilçe belediyesi kazandık ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini çok uzun yıllar sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptık. 31 Mart seçim başarımızda emeği olan Türkiye'nin dört bir yanında kıymetli partililerimiz var. 30 yıl sonra Çekmeköy'ü sosyal demokrat belediyecilik ile tanıştıran, halkçı belediyecilik ile tanıştıran, projeci ve icraatçı belediyecilik ile tanıştıran Orhan Çerkez Başkanımıza teşekkür ediyor ve üstün başarılar diliyorum.

"Başarı varsa hepimizindir"

2023 seçimleri sonrasında büyük bir umutsuzluk ortamı vardı Türkiye'de. Sürekli seçim kazanmaya inanmış Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri umut yorgunluğu yaşıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmeler büyük bir umutsuzluk yaşıyordu ancak bir gün bile gecikmeden 29 Mayıs günü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, duygularını bütün Türkiye ile paylaştı ve 'Asla umutsuzluk yoktur. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir' dedi ve partide bir değişim süreci başladı. Hep birlikte partimizde bir kurultay sürecini geride bıraktık. Sonrasında 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik. Bu değişimi sadece bir genel başkan değişimi olarak algılamamak lazım. 31 Mart zaferini de sadece kişilerin bir başarısı olarak algılamamak lazım. 31 Mart başarımızda herkesin katkısı ve payı var. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde büyük bir zafer elde ettik ancak uzun yıllar partimizde genel başkanlık yapmış sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da 31 Mart'ta büyük bir katkısı var. Cumhuriyet Halk Partisi, kendi içerisinde parti içi demokrasiyi yaşatır. İl, ilçe başkanlarında değişimler olabilir. Genel başkanlarda değişimler olabilir ama Ortada bir başarısızlık varsa bu hepimizin başarısızlığı olur. Ortada bir başarı varsa da bu hepimizin başarısıdır.

"Yeni parti programını 8 Ekim'den itibaren başlatıyoruz"

Biz bir kurultay değişimi yaşadık ve 31 Mart'ta Türkiye'nin birinci partisi olduk. Türkiye'de bir hava değişimi oldu ama değişim devam ediyor. Bir değişim sürecinden kesintisiz bir başka değişim sürecine geçiyoruz hep birlikte. Önümüzdeki süreçte parti programımızı değiştireceğiz. Toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir parti programını Türkiye'de ve İstanbul'da yine örgütümüzün katılımıyla toplumun tüm kesimlerini içerisine katan bir program sürecini 8 Ekim'den itibaren başlatıyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızı nasıl kalıcı hale getirebiliriz, başarıyı nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz; bunun için yerel yönetimler ilkemizi belli bir çerçeveye oturtturmak, standartlaştırmak gibi önemli bir değişim sürecini hep birlikte organize edeceğiz. Türkiye'nin siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var. Bugün Türkiye'de toplumun siyaset ve siyasetçiye bakışında çok negatif duygular var. Toplum gün geçtikçe siyasete ve siyasetçiye mesafeli hale geliyor. Toplumun siyaset kurumuna gün geçtikçe güveni azalıyor. Bu yönüyle toplumun siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de siyasal bir kültür devrimine ihtiyacı var."

Program, seçim döneminde sandıkları koruyan sandık görevlilerine teşekkür belgeleri verilmesiyle sona erdi.