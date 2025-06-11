CHP İstanbul İl Başkanı\'ndan Gaziosmanpaşa\'daki Seçime İtiraz

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçimini AK Partili Eray Karadeniz'in kazanmasının ardından "Dün AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nı aradım. Millet iradesine saygı duyulması gerektiği düşüncemi aktardım. Mutlaka milli iradeye saygı duyulması gerektiği düşüncesini aktardım ancak bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler, mağduriyet edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar, bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler" açıklamasını yaptı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanarak görevden alınmasının ardından yapılan belediye başkanvekili seçimini, AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı. Meclis çoğunluğun Cumhur İttifakı'nın olduğu ilçede Karadeniz 21, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı.

Seçimi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de takip etti. Seçimin ardından Çelik, belediye önünde açıklama yaptı. Evinde geçirdiği kaza sonucu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak konuşmasına başlayan Çelik, Gaziosmanpaşa'da yapılan seçimde irade gaspı yaşandığını vurguladı. "Dün AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı'nı aradım. Arkasından Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nı aradım" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sandıkta kaybettikleri Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne siyasallaştırdıkları yargıyla tam anlamıyla çökme girişimi gerçekleştirmişlerdir"

"AK Parti İstanbul İl Başkanı'na şunu ifade ettim. 31 Mart'ta demokrasi tecelli etti. Milli irade tecelli etti ve Gaziosmanpaşa halkı bir karar verdi. Bir CHP'liyi, Hakan Bahçetepe'yi belediye başkanı seçti. Sizin partinize de meclis çoğunluğu vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdi. Siyasi partiler demokrasinin araçlarıdır dedim kendisine. Bu telefonu, demokrasiye olan sarsılmaz inancımızla size açıyorum dedim. Millet iradesine saygı duyulması gerektiği düşüncemi kendisine aktardım. Arkasından Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nı aradım. Yine aynı cümleleri kendisine ifade ettim. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını, Gaziosmanpaşa halkının bir CHP'liyi belediye başkanı seçtiğini, meclis çoğunluğunu da kendi partisinin de içinde olduğu Cumhur İttifakı'na vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdiğini ve mutlaka milli iradeye saygı duyulması gerektiği düşüncesini Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'na da aktardım ancak bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler, mağduriyet edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar, bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler. Aynı durumda ben olsaydım, bir başka yerde meclis çoğunluğu bizim partimizde olsaydı ve böyle bir telefon almış olsaydım, bunu partimin kurullarında samimi bir şekilde değerlendirerek bir süreci izlerdim. Bugün yaşanan milli iradenin gaspıdır. Bugün burada, sandıkta kaybettikleri Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne siyasallaştırdıkları yargıyla tam anlamıyla çökme girişimi gerçekleştirmişlerdir."