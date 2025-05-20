CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Gözaltı Kararına Tepki

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin olarak, "Meşruiyetini kaybetmiş azınlık iktidarı iyice zıvanadan çıktı. Ancak dikiş tutmuyor, tutmayacak bunca yanlış iş, hukuksuz karar, kendileri de biliyorlar. Ne yaparsanız yapın, buradayız. Ekrem Başkanımızı, yol arkadaşlarımızı, gençlerimizi alacağız" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çelik, "Bugün yapılan operasyon, aylardır giriştikleri adaletsiz kampanyayı inandırıcı kılmak için ekledikleri yeni bir halka. Belediyelerimizin toplumla bağını keserek iktidar yürüyüşümüzü durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir; Ne yaparsanız yapın, buradayız. Halkımız için çalışmaya, mücadeleye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Dikiş tutmuyor, tutmayacak; kendileri de biliyorlar"

Çelik, şunları kaydetti:

"Meşruiyetini kaybetmiş azınlık iktidarı iyice zıvanadan çıktı. Olmayan delillerle yol arkadaşlarımızı tutukladılar, iftiralardan, yalanlardan, karalamalardan sonuç alamadılar, şimdi de yeni operasyonlarla suç icat etmeye çalışıyorlar. İçine düştükleri büyük bir girdap var, haksızlık ve hukuksuzluk girdabında her geçen gün daha da dibe batıyorlar.

Bugün yapılan operasyon, aylardır giriştikleri adaletsiz kampanyayı inandırıcı kılmak için ekledikleri yeni bir halka. Ancak dikiş tutmuyor, tutmayacak bunca yanlış iş, hukuksuz karar, kendileri de biliyorlar. Belediyelerimizin toplumla bağını keserek iktidar yürüyüşümüzü durdurmak isteyenler şunu iyi bilmelidir; Ne yaparsanız yapın, buradayız. Halkımız için çalışmaya, mücadeleye devam ediyoruz. Ekrem Başkanımızı, yol arkadaşlarımızı, gençlerimizi alacağız."