CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Hapislerdeki Masum İnsanlar İçin Tepki - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Hapislerdeki Masum İnsanlar İçin Tepki

21.05.2025 22:42  Güncelleme: 23:52
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP ve MHP'nin Terörsüz Türkiye sürecini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını öne sürdü. Tutuklu 10 kişinin duruşmasının ertelenmesine karşı çıkarak, halkın meseleyi çözmesi gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "AKP, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecini kendi çıkarlarına göre kullanmak istiyor. Masum insanları hapislerde çürüten bu gölge oyununa son verilmelidir." dedi.

"Kent Uzlaşısı"ndan tutuklanan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuklu 10 ismin yargılandığı duruşma ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Karara tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabın şu paylaşımı yaptı:

"Artık yeter! ya göründüğünüz gibi olun, ya olduğunuz gibi görünün! Dün Sırrı Süreyya Önder'e ağıt yakıp, bugün onun kurduğu HDK'ya terör örgütü diyorlar. Yetmiyor, CHP listelerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtlerin belediye meclisine seçilmesine terör eylemi diyorlar. Bu çelişkinin sebebini halkımız bilsin: AKP, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecini kendi çıkarlarına göre kullanmak istiyor. Siyasi değil ahlaki ve acil ihtiyaç şudur: Terörsüz ve demokratik Türkiye süreci samimi, şeffaf ve çıkarsız bir biçimde yürütülmelidir. Masum insanları hapislerde çürüten bu gölge oyununa son verilmelidir. Yapamıyorlarsa, getirsinler sandığı, milletimiz meseleyi çözsün."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Hapislerdeki Masum İnsanlar İçin Tepki - Son Dakika

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