CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma Başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verdiği günde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' gerekçesiyle soruşturma açılması, CHP'li siyasilerden sert tepkiler aldı. Siyasi baskı iddiaları gündeme geldi.

04.03.2025 00:04  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatılmasına siyasilerden tepki geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak Günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" etmekten soruşturma başlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu tepkide bulundu:

"İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturma, Anayasa'ya değil, sarayın talimatlarına bağlı bir yargı düzeninin yeni gözdağı girişimidir. Anayasa'nın 34. maddesi açıktır ve herkesin izin almaksızın gösteri yapabileceğini düzenler. Sizin siyasi soruşturmalarınız da hukukla bağdaşmayan yargılamalarınız da bize ancak vız gelir tırıs gider! Hodri meydan, yüreğiniz yetiyorsa soruşturmayı bırakın koyun sandığı! Biz bitmeyiz!"

Burhanettin Bulut: Yargıyı araçsallaştıranlar bilsin ki size zerre boyun eğmeyiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Devletin çivisinin çıktığı, tuzun bile koktuğu, hukuksuzlukların, kanun tanımazlığın hukuk haline geldiği karanlık bir dönemden geçiyoruz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" etmekten soruşturma açıldı. İktidarı kaybetme korkusuyla bütün tuşlara aynı anda basanlar, yargıyı araçsallaştıranlar bilsin ki size zerre boyun eğmeyiz, gözdağınıza, baskılarınıza pabuç bırakmayız. Hodri meydan!" tepkisinde bulundu.

Özgür Karabat: Saray yönetimi bir darbe rejimine dönüşmüştür!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Saray yönetimi bir darbe rejimine dönüşmüştür! Belediyelere yönelik operasyonlar, seçilmiş başkanların yerine kayyum atamaları, örgütlerimize dönük davalar ve son olarak CHP İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e yönelik hukuksuz soruşturma… Saray rejiminin operasyonlarına, yargıyı sopa gibi kullananlara asla teslim olmayız! Bu ülkenin gerçek sahipleri sarayda oturanlar değil, halktır! Halkın iradesine dokunmanıza asla izin vermeyeceğiz!" dedi.

Cemal Enginyurt:  Çabalarınız beyhude

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Çağlayan Adliyesinde ortaya çıkan tablo sizi çok korkutmuş. Anlaşılan uykusuz geceler geçirmişsiniz. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'ede soruşturma açmışsınız. Çabalarınız beyhude. Yılmayacağız ve kazanacağız." açıklamasını yaptı.

Cem Aydın: Mücadelemiz büyümeye devam edecek

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, paylaşımında tepkisinde şunları ifade etti:

"Millet iradesinin gaspına karşı durmaksızın mücadele eden İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e açılan soruşturma halkımızın nezdinde yok hükmündedir. Çağlayan'daki dayanışma ve kararlılıktan rahatsız olanlar duysun, mücadelemiz büyümeye devam edecek. İstanbul örgütümüzün önünde cesurca yürüyen İl Başkanımız Özgür Çelik'in yanındayız. Haksızlığın, adaletsizliğin önünde duvar olacağız!"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:34:44. #7.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Hakkında Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.