CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'ne giderek, iktidarın baskı politikasına karşı duracaklarını ve erken seçimle demokrasiyi yeniden tesis edeceklerini ifade etti.

31.01.2025 10:44  Güncelleme: 11:38
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Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,ifade verecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Çelik, "Gün geçtikçe otoriterleşen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne yapmak istiyor otoriterleşen iktidar? Bir, mevcut yönetimsizliğinin üzerini örtmeye çalışıyor. İki, topluma gözdağı vermeye çalışıyor, 'arkama hizalanmayan herkese baskı uygularım' diyor. Üçüncüsü de önümüzdeki siyaset sürecini dizayn etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Erken seçimle bu ülkede iktidar değişimini gerçekleştireceğiz ve yeniden bu toprakları demokrasiyle taçlandıracağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde ifade veriyor. İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda Çağlayan Adliyesi'ne giriş yaptı ve sanıyorum birkaç dakika önce ifade süreci başladı. Burada çok büyük bir kalabalıkla, on binlerle Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Burada insanların bir adalet arayışı var. Hem Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için ama aynı zamanda tutuklanan siyasetçiler, gazeteciler, gözaltına alınan sanatçılar için buradayız. Mevcut siyasi iktidar toplumun her kesimini baskı altına almış durumda. Dolayısıyla aslında bu adalet arayışı toplumun her kesiminin adalet arayışı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçtiğimiz haftalarda bir soruşturma açıldı. Ama sadece bu dönem iktidarın hedefinde değil. Aslında 2019'dan beri iktidarın hedefinde. 2019'da büyükşehir belediyesi seçimlerini kazandığı andan itibaren mazbatasını iptal ettiler. Ahmak davası, Beylikdüzü'ndeki ihale süreciyle ilgili açılan dava, engellemeler derken bugün de jet hızıyla açılan soruşturmalar ve bir ifade süreci. Şunu ifade etmek isteriz; sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na değil aslında toplumun her kesimine bakı uygulayan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Gün geçtikçe totaliterleşen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne yapmak istiyor otoriterleşen iktidar? Bir, mevcut yönetimsizliğinin üzerini örtmeye çalışıyor. İki, topluma gözdağı vermeye çalışıyor, 'arkama hizalanmayan herkese baskı uygularım' diyor. Üçüncüsü de önümüzdeki siyaset sürecini dizayn etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Erken seçimle bu ülkede iktidar değişimini gerçekleştireceğiz ve yeniden bu toprakları demokrasiyle taçlandıracağız."

Şenol Aslanoğlu: "Ekrem başkan yalnız değildir tüm Türkiye yanında"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da "Sadece İzmir'den değil bugün Türkiye'nin dört bir yanından hem il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, aynı zamanda partili yoldaşları binlerce akın etmiş durumda İstanbul'a. Ekrem Başkan yalnız değildir tüm Türkiye yanında" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde - Son Dakika

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