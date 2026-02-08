Özgür Çelik: Pusulamız Halkımızın İradesidir, Duruşumuz Bedel Ödemek Pahasına Onurumuzu Korumaktır

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifası ve Özgür Özel hakkındaki ifadelerine ilişkin, "Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere. Hedefimiz 86 milyonun iktidarıdır. Pusulamız halkımızın iradesidir. Duruşumuz bedel ödemek pahasına onurumuzu korumaktır" dedi.
Özgür Çelik, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere. Hedefimiz 86 milyonun iktidarıdır. Pusulamız halkımızın iradesidir. Duruşumuz bedel ödemek pahasına onurumuzu korumaktır" ifadelerini kullandı.
