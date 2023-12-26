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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten MHP lideri Bahçeli'ye yanıt - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten MHP lideri Bahçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarına, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, 'İktidarın yedek lastiği olana kadar milliyetçilik yapanlardan alacak aklımız yok. Herkes haddini bilsin' dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik\'ten MHP lideri Bahçeli\'ye yanıt
26.12.2023 - 13:58,
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis Grup konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan açıklamalarına, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "İktidarın yedek lastiği olana kadar milliyetçilik yapanlardan alacak aklımız yok. Herkes haddini bilsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" tehdidine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten yanıt geldi. Çelik sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İktidarın yedek lastiği olana kadar milliyetçilik yapanlardan alacak aklımız yok. Herkes haddini bilsin. Biz demokratik bir Türkiye için, her zaman sokakta halkımızın yanındayız. Biz, camına ay yıldızlı bayrak asılan o yoksul evlerin evladıyız. Cumhuriyet'i kuran, devlet kuran partimiz halkımıza, kapı kapı, sokak sokak gerçeği anlatmaya devam edecek. Herkes kimin kim olduğunu biliyor. Özgür Özel sesimizdir, sesine ses olacağız."

Kaynak: ANKA
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