Onursal Adıgüzel'in Tutuklanmasına Tepki... Özgür Çelik: "Bu Ablukayı Milletimizle Birlikte Dağıtacağız"

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Ataşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dahil 19 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Kartal Adliyesi önünde açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dört gün boyunca Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında psikolojik bir işkence yaptılar. 24 saattir de şu anda önünde bulunduğumuz Kartal Adliyesi'nde yol arkadaşlarımız ve onların aileleri bir psikolojik işkenceye maruz kalıyor. Tam 24 saate yakın bir zaman sürdü adliyedeki ifade süreçleri. Bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız bir şeyle karşılaştık bugün. Arkadaşlarımız getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık ifadeleri tamamladıktan sonra hakimliğe sevk noktasında sevk yazısı avukat arkadaşlarımıza verilmedi. Avukat arkadaşlar da sevk yazısını isteyince 'biz sevk yazısını vermeyeceğiz' dediklerinde avukatlar da şunu söyledi: 'Biz neye göre o zaman hakim karşısında arkadaşlarımızı savunacağız?' 'Görüşmek istiyoruz' dedi gözaltındaki arkadaşlarla avukatlarımız. 'Hayır görüşmenize de izin vermiyoruz' dediler."

"İçeride arkadaşlarımıza, dışarıda ailelere psikolojik işkence yapıldı"

Sırf bu nedenle Kartal Adliyesi'ndeki süreç sabahın 06.30'una kadar devam etti. ve içeride arkadaşlarımıza bir psikolojik işkence yapıldı. Dışarıda da bu yağmurun altında, soğukta bekleyen ailelere bir psikolojik işkence yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, Başkan Yardımcıları ve belediye emekçileri 19 kişi tutuklandı. Ne ile tutuklandılar? Kıskaca alınan bir iş insanının ifadeleriyle, bir sosyal medya trolünün ifadeleriyle husumet giden birisinin, birilerinin ifadeleriyle yani iftiralarıyla Ataşehir Belediye Başkanı, Ataşehir halkının iradesiyle seçilmiş Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, toplamda 19 yol arkadaşlarımız hiçbir somut delil olmadan, hiçbir kanıt olmadan tamamen az önce saydığım sosyal medya trolünün, kıskaca alınan iş insanının, husumet giden insanların iftiralarıyla tutuklandılar.

Bugün verilen bu karar bizim bir buçuk yıldır yaşadığımız süreçten bağımsız değil. Esenyurt'la başlayıp Beşiktaş'la devam eden, Beykoz'la devam eden, 19 Mart darbe girişimi ile devam eden süreçten bağımsız bir konu değil bugün yaşananlar. 19 Mart darbesini gerçekleştirenler bugün Ataşehir Belediye Başkanlığı ve yol arkadaşlarımızı tutukladılar. Tek bir tane sebebi var. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Cumhurbaşkanı adayını önseçimle belirledi ve bir iktidar iddiası koyuyor ortaya. Bir daha asla sandıkla seçim kazanamayacaklarını anlayanlar, siyasallaştırdıkları yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar.

"Türkiye'ye monarşiyi layık görenler, otokrat liderleri layık görenler amaçlarına ulaşamayacaklar"

Türkiye'yi sembolik muhalefetin olduğu bir ülke haline getirmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Bu karanlığa teslim olmayacağız. Emperyalist güçlerden meşruiyetini alanlar, Türkiye'ye monarşiyi layık görenler, otokrat liderleri layık görenler amaçlarına ulaşamayacaklar. Millet buna izin vermez. Onların arkasında emperyalist güçler varsa, siyasallaştırdıkları yargıları varsa, tahakkümü altına aldıkları medyaları varsa bizim de arkamızda millet var. Biz asla bu karanlığa teslim olmayacağız. Hiçbir yol arkadaşımızı geride bırakmayacağız. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ablukayı milletimizle birlikte dağıtacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel'le, 12 metrekare hücresinde Ekrem İmamoğlu'yla, Onursal Adıgüzel'le, bütün belediye başkanlarımızla ve milletimizle bu ablukayı dağıtacağız. Bu karanlığı bu topraklardan sileceğiz."