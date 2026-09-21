CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, teşkilatla buluşup sahada güçlü çalışma mesajı verdi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, teşkilatla buluşup sahada güçlü çalışma mesajı verdi

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CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, teşkilatla buluşup sahada güçlü çalışma mesajı verdi
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, sahada özveriyle sürdürülen çalışmaların değerlendirildiğini belirterek birlik ve beraberlik içinde daha güçlü çalışacaklarını söyledi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'li ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ile bir araya geldi. Tekin, "Birlik ve beraberlik içerisinde, sahada daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımızla bir araya geldik. Sahada özveriyle, gayretle ve büyük bir emekle sürdürülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Gece gündüz demeden emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, sahada daha güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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