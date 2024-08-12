CHP İstanbul İl Başkanlığı binası soruşturması için iddianame kabul edildi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binası soruşturması için iddianame kabul edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen görüntülere ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 25 Eylül'de görülecek.

12.08.2024 13:47
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Haber: Gaye Şeyma CAN

İSTANBUL- CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülerden yola çıkılarak başlatılan soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Davanın ilk duruşması 25 Eylül'de 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerine ilişkin CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında 31 Mart seçimleri öncesinde başlatılan soruşturma tamamlanmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tebligatlar mahkemece gönderilmeye başlandı. Davanın ilk duruşması, 25 Eylül'de İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İddianameden...

İddianamede, 22 kişinin tamamının, Siyasi Partiler Kanunu'nun "kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi" maddesi gereğince 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede, haklarında dava açılan siyasetçilerin ayrıca TCK 53. maddeye göre," seçme ve seçilme ehliyeti ile vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan yoksun kılma gibi bazı haklardan mahrum bırakılmaları" da istenmişti.

İddinamenin ekinde, "CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla satın alındığı" ileri sürülerek,  Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca  "CHP hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak, usulsüz toplanan paraların Hazine'ye irat kaydedilmesi, söz konusu taşınmazların Hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereğinin takdiri amacıyla soruşturma dosyasının bir suretinin" de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisi yer aldı.

Ayrıca, "CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazları satın alan CHP ve satıcı SEAS Besicilik LTD. ŞTİ. yetkilisi Ali Rıza

BRAKA hakkında, Vergi Mevzuatı kapsamında gerekli inceleme ve denetim yapılmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına ihbarda bulunulduğu" da belirtilmişti.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Eylül, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanlığı binası soruşturması için iddianame kabul edildi - Son Dakika

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