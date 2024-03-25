CHP İstanbul İl Başkanlığı binası soruşturması kapsamında üç kişi daha ifade verdi

Güncel

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntülerinde "suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının" belirlenmesi amacıyla başlatıldığı duyurulan soruşturma kapsamında, Küçükçekmece Belediye Başkanının oğlu, Maltepe Belediye Başkanının danışmanı ve iş insanının şoförü olmak üzere üç kişi daha ifade verdi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı da görüntüleri yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Serkan Çebi, Melih Morsümbül ile Servet Aydın, İstanbul Adliyesi'ne gelerek, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda "şüpheli" sıfatıyla savcıya ifade verdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU VE 9 KİŞİ DAHA İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında, 14 Mart'ta CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Basın Danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı ve CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Fatih Keleş ise 15 Mart'ta "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Mevcut CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının eski sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 18 Mart'ta adliyeye gelerek ifade vermişti. Ali Rıza Braka'nın avukatı Gökhan Taşkapan ise yine 18 Mart'ta kendi isteğiyle savcılığa gelerek ifade verdi. Son olarak 22 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel ile CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu yine 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermişti.