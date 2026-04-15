CHP İstanbul İl Başkanlığı Binasının Satın Alma Davası 16 Aralık'a Ertelendi

(İSTANBUL) - CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alımına ilişkin İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 16 Aralık'a ertelendi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce servis edilen ve 2019'da CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde bir avukatlık bürosunda çekilen "para sayma" görüntüleriyle ilgili davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 5'incisi yapılan duruşmaya aralarında önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de olduğu 22 isimden katılan olmadı.

Avukat Gözde Fil, önceki celsede ayrıntılı beyanda bulunduklarını belirterek Anayasa Mahkemesi'nin mali denetim raporu incelemelerinin uzun sürdüğü gerekçesiyle bunun bekletici mesele yapılmasını ve durma kararı verilmesini, bekletici mesele yapılmayacaksa uzun bir duruşma günü verilmesini talep etti. Meslektaşları da Fil'in görüşüne katıldıklarını beyan etti.

Hakim, dosyanın kapsamlı olması ve hakim değişikliği nedeniyle taraf müdafiilerinin bekletici mesele ve durma kararı verilmesi taleplerinin bir dahaki celsede değerlendirileceğini belirtti. Anayasa Mahkemesi'ndeki ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyanın akıbetinin sorulmasına karar veren hakim, duruşmayı 16 Aralık tarihine erteledi.