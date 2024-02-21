CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Yörüklerle Türkülerle Anadolu Konseri'nde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Yörüklerle Türkülerle Anadolu Konseri'nde Buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Yörüklerle Türkülerle Anadolu Konseri\'nde Buluştu

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Türkülerle Anadolu Konseri'ne katılarak Yörüklerle bir araya geldi. Tugay, Yörüklerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Türkülerin Anadolu'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Seçimleri kazanmaları halinde değerlerin yaşatılması için çalışacaklarını vurgulayan Tugay, Yörüklerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

21.02.2024 08:59  Güncelleme: 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Türkülerle Anadolu Konseri'nde Yörüklerle bir araya geldi.

Karşıyaka Belediyesince Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği Türk Halk Müziği Topluluğu'nun düzenlediği konsere katılan Tugay, Yörüklerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Anadolu'nun türküsüz olamayacağını ifade eden Tugay, şunları kaydetti:

"Bu millet, kahramanların, zaferlerin, başarıların, çok asil davranışların, merhametin milletidir. Ben bu millete inşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha büyük başarıları yakıştırıyorum. Sizlerin yetiştirdiği ve İzmir'in bir evladı olarak, vatanıma, milletime hizmet etme onuruna sahip olduğum sürece, milletimizin çok daha yükseklere çıkması, ülkemizin bütün sorunlarından arınması için üzerime düşeni yapacağım. Gücümüzü her zaman sizlerden, tarihimizden, gelenek ve göreneklerimizden aldık. Sizler ve türkülerimizle beraber onları korumaya devam edeceğiz."

Yörüklerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tugay, seçimleri kazanmaları halinde değerlerin yaşatılması için her türlü çalışmayı yapacaklarını kaydetti.

Ege Bölgesi Aydınlı Yörükler ve Efeler Derneği Başkanı Mehmet Oğuz, konuşmasının ardından Tugay'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

Cemil Tugay, Karşıyaka, Efeler, İzmir, Ege, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Yörüklerle Türkülerle Anadolu Konseri'nde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:02:15. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Yörüklerle Türkülerle Anadolu Konseri'nde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement