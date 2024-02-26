CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Çeşme\'de Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmasına Çeşme'de devam etti. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Tugay, "İzmir, Türkiye ve dünyanın gurur duyduğu, örnek şehirlerden biri olacak" dedi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Çeşme ziyaretlerine Alaçatı'dan başladı. Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ve yeğeni Mustafa Denizli, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve partililerin eşlik ettiği Tugay, esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti. Başkan Tugay, ikram edilen Kavala kurabiyesinin de tadına baktı.
"BULUŞMALARIMIZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK"
Alaçatı Seçim Ofisi'ni de ziyaret eden Cemil Tugay, kendisi ve ekibinin yanı sıra ilçe belediye başkan adayları ve CHP örgütleri ile yoğun bir seçim çalışması yürüttüklerini anlattı, "Sabah Urla'daydık. Urla'daki coşkudan sonra buradaki bu kalabalığı, coşkuyu görmek üstelik yağmurlu bir hava olmasına rağmen, bizleri hem çok mutlu ediyor hem de çok umutlandırıyor" dedi.
"İZMİR, DÜNYA ŞEHİRLERİNDEN BİRİ OLACAK"
Sadece seçim çalışması yapmadıklarını, gittikleri her yerde halkla bütünleşerek, yürek yüreğe geleceği birlikte inşa ettiklerini dile getiren Tugay, şunları söyledi:
"Bundan sonraki günlerde, seçimden sonra da İzmir'in bütün sorunlarına bütün sıkıntılarına beraber çözüm üreteceğiz. Her zaman karşılıklı bir aile bütünlüğü içerisinde, dayanışma içerisinde olacağımız bir çalışma yapacağız. Bizler İzmir'in evlatlarıyız. Bizler Türkiye'ye yürekten bağlı, insanlarına sevgi ve saygıyla bağlı, ülkesine çok derin bir inançla bağlı insanlarız. Dolayısıyla halkımızın bizden ne istediğini biliyoruz. Onu yerine getirmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu enerji ile sahadayız. Buluşmalarımız her zaman devam edecek. İzmir'imiz parlayan bir yıldız olarak, hem Türkiye'nin hem de dünyanın gurur duyulan, örnek şehirlerinden biri olacak."
"ÇEŞME'Yİ 12 AY YAŞAYACAK İLÇEYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli ise 1 Mart'ta proje tanıtım toplantısı yapacaklarını belirterek, "Çeşme'ye dair bütün vizyonumuzu, gelecek planlamalarımızı, şehir planımızı ve daha da önemlisi Çeşme'yi 12 ay yaşanabilecek bir ilçeye dönüştürmek için nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi halkımızla paylaşacağız. Cemil başkanımızın önderliğinde ve vizyonunda ilerleyeceğiz. Kendisi gerçekten Çeşme'ye çok önem veren bir büyükşehir belediye başkanı olacak. Sık sık temas halindeyiz, özel olarak ilgileniyor bölgemizle. Biz de bunun kıymetini bilip en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Ortak bir vizyonla Çeşme'yi hak ettiği değere kavuşturacak adımları atacağız" diye konuştu.
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