Meslek Fabrikası İçin Düzenlenen Nöbet Sona Erdi... CHP İzmir İl Başkanı Güç: Mücadelemiz Sokakta Devam Edecek

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınmasına karşı 12 gündür süren nöbetin son gününde açıklama yaptı. Güç, "Biz bu eylemi sonlandırmıyoruz. Biz bu eylemi büyütüyoruz. Biz bu eylemi dönüştürüyoruz. Artık bu mücadeleyi sadece bu alanda değil, İzmir'in her sokağında sürdüreceğiz. Sokakta, pazarda, çarşıda, otobüste, vapurda, ilçede, mahallede tüm halkımızı bilgilendireceğiz" dedi.

İzmir'de Meslek Fabrikası'nın mülkiyetine ilişkin tartışmalar sürerken, CHP İzmir İl Örgütü'nün başlattığı nöbet eylemi 12. gününde geniş katılımla tamamlandı. Sivil toplum kuruluşları, ilçe örgütleri ve milletvekillerinin de destek verdiği son gün programında basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına CHP İzmir milletvekilleri Rahmi Aşkın Türeli, Ednan Arslan, Ümit Özlale, Deniz Yücel, Mehmet Salih Uzun, Yüksel Taşkın ve Seda Kaya Ösen'in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri de katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Meslek Fabrikası önünde düzenlenen basın açıklamasında, 12 gün boyunca sürdürülen nöbet eylemine destek veren İzmirlilere teşekkür etti. Güç, eylem süresince kentte güçlü bir dayanışma örneği sergilendiğini belirtti.

"Bu yapılan İzmir'in iradesine müdahaledir"

"Bu direnişi 24 saat aralıksız nöbetlerle canlı tutan, geceyi burada geçiren, sabahı burada karşılayan, bu kentin onuruna sahip çıkan tüm İzmirlilere yürekten teşekkür ediyoruz" diyen Güç, konuşmasına şu şekilde devam etti:"

"12 gündür buradayız. Bir irade ortaya koyuyoruz. Bir vicdan ortaya koyuyoruz. Bir duruş ortaya koyuyoruz. ve buradan tüm Türkiye'ye şunu söylüyoruz: Meslek fabrikası İzmir halkının. AKP bu gerçeği kabul etmek yerine, özür dilemek yerine, yanlıştan dönmek yerine İzmir'le inatlaştı. İzmirlilere kafa tuttu. Hukuksuzluğu savundu. Ne istediğiniz bu kentten, ne istediğiniz gençlerin geleceğinden, ne istediğiniz kadınların emeğinden, ne istediğiniz meslek fabrikamızdan? Bu yapılan sadece bir idari işlem değildir. Bu yapılan açık bir hukuksuzluktur. Bu yapılan İzmir'in iradesine müdahaledir. Evet, bizler şaşırmadık. Çünkü bu iktidarın bir tercihidir. Halktan yana olmak yerine, hukuktan yana olmak yerine, adaletten yana olmak yerine yanlıştan yana olmayı seçtiler. İşte bunların hepsini bir tercih olarak yaptılar."

"İzmir'in her sokağında sürdüreceğiz"

Ama İzmir bu tercihe teslim olmayacak. Çünkü İzmir zalime boyun eğmeyenlerin kentidir. Kötüye teslim olmayanların kentidir. Meslek fabrikası mücadelesi topla tüfekle değil, sözle, fikirle; taşla, sopayla değil, bayrakla, marşla; bu mücadeleye boyun eğerek değil, iradeyle, cesaretle veriliyor. 12 gündür bu alanda güçlü bir irade ortaya koyduk. Bugün de tüm sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya tekrar geldik. Biz bu eylemi sonlandırmıyoruz. Biz bu eylemi büyütüyoruz. Biz bu eylemi dönüştürüyoruz. Artık bu mücadeleyi sadece bu alanda değil, İzmir'in her sokağında sürdüreceğiz. Sokakta, pazarda, çarşıda, otobüste, vapurda, ilçede, mahallede tüm halkımızı bilgilendireceğiz. Bugün burada birlikte olduğumuz tüm emek örgütlerine, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de aileniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçi ve fedakar örgütüne ediyorum. Bu mücadele artık sadece bir kurumun değil, İzmir halkının mücadelesidir. Direndik, direniyoruz, direneceğiz. Bu mücadele hak yerini bulana kadar, Atatürk'ün emaneti bu halka teslim edilene kadar, İzmir kazanana kadar sürecek. İnanın dostlar, eninde sonunda kötüler kaybedecek. İzmir kazanacak. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiçbirimiz. ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun. İnancımız, mücadelemiz, kavgamız devam edecek" dedi.