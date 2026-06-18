CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü, Neptün Soyer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü, Neptün Soyer'i Ziyaret Etti

18.06.2026 15:41  Güncelleme: 16:32
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CHP MYK tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü, göreve başladı. İlk olarak eski Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile görüşen Gümrükçü, ayrıca Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

(İZMİR) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü, çalışmalarına başladı. Gümrükçü'nün ilk olarak dün hakim karşısına çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile görüştüğü ifade edildi.

CHP MYK'nın dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirdiği toplantısında, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile il yönetiminin görevden alınmasına karar verilmişti. Güç ayrıca kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, CHP İzmir İl Başkanlığı görevine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. Görevlendirmenin ardından çalışmalarına başlayan Gümrükçü, ilk temaslarını gerçekleştirdi.

Gümrükçü'nün, İZBETON'a yönelik yürütülen dava kapsamında dün hakim karşısına çıkan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Gümrükçü ayrıca, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, Neptün Soyer, Seferihisar, Tunç Soyer, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü, Neptün Soyer'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü, Neptün Soyer'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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