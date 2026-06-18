CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü, Neptün Soyer'i Ziyaret Etti

(İZMİR) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü, çalışmalarına başladı. Gümrükçü'nün ilk olarak dün hakim karşısına çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile görüştüğü ifade edildi.

CHP MYK'nın dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirdiği toplantısında, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile il yönetiminin görevden alınmasına karar verilmişti. Güç ayrıca kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, CHP İzmir İl Başkanlığı görevine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atanmıştı. Görevlendirmenin ardından çalışmalarına başlayan Gümrükçü, ilk temaslarını gerçekleştirdi.

Gümrükçü'nün, İZBETON'a yönelik yürütülen dava kapsamında dün hakim karşısına çıkan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ile görüşerek süreç hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Gümrükçü ayrıca, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.