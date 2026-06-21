CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü İl Başkanlığı'na Geldi - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü İl Başkanlığı'na Geldi

21.06.2026 23:52  Güncelleme: 01:11
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CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü'nün il binasına gelişi sırasında, eski başkan Çağatay Güç'ü destekleyen grupla Gümrükçü'yü destekleyen ekip arasında gerilim yaşandı. Güç, 30-40 kişilik bir grubun kapıları kırarak binaya girdiğini iddia etti.

(İZMİR) – Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü, akşam saatlerinde il binasına geldi. İl binasında bekleyen grup ile Gümrükçü'yü destekleyen ekip arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Gümrükçü'nün gelmesinden sonra binadan ayrılan Çağatay Güç, dışarda bekleyen kalabalığa seslendi. Çağatay Güç, "30-40 kişilik grupla binanın içine girdiler kapıları kırarak. Genel Merkez'de yaptıklarını İzmir İl Binası'nda yaptılar" dedi.

CHP MYK kararı geçen hafta İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınarak yerine geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirilmişti. Güç'ün görevden alınıp yerine Gümrükçü'nün atanmasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı'nda partililer nöbete başlamıştı. Gümrükçü atama kararı sonrası bu akşam saatlerinde ilk kez CHP İzmir İl Başkanlığı'na geldi. Binada nöbet tutan partililer Gümrükçü'ye engel olmaya çalışırken Gümrükçü'yü destekleyen grup ile il binasındaki ekip arasında kısa süreli gerilim yaşandı. Daha sonra Gümrükçü başkanlık makamına çıktı. İl binasında bulunan Çağatay Güç, Gümrükçü'nün gelmesinin ardından binadan ayrıldı.

GÜÇ'TEN AÇIKLAMA: 30-40 KİŞİLİK GRUPLA KAPILARI KIRARAK GİRDİLER

Çağatay Güç, binadan çıktıktan sonra dışarıda kendisini bekleyen kalabalıkla bir araya geldi. Bina önünde bekleyen grup "Özgür başkan özgür gelecek" sloganlarıyla Güç'e destek verdi.

Kalabalığa seslenen Güç, mücadeleye devam edecekleri mesajını verdi. Güç, şunları söyledi:

"Saat 23.00!e doğru arkadaşlar 30-40 kişilik grupla binanın içine girdiler kapıları kırarak. Genel Merkez'de yaptıklarını İzmir İl Binası'nda yaptılar. Gündüz vakti gelebilirlerdi, maalesef kapıları kırarak girdiler. Maalesef CHP, AKP iktidarının atadığı bir genel müdür tarafından şu anda ele alınmış durumda. Biz bu sürecin böyle olmasını istemiyorduk. Arkadaşlar kendilerine çok güveniyorsa 'kurultay yapın' dedik ama yapmadılar. Çünkü halkta karşılıkları yok. Biz hukuksuz olmayan, adaletin tecelli ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak isteyen vatanperver insanlarız. Bu insanlar gecenin bir vakti toplanarak il binamıza geldiler ve kapıları kırarak girdiler. Kadınlarımız ve genç arkadaşlarımız buradaydı. CHP'nin gerçek temsilcileri olarak bizim binalara ihtiyacımız yok. Biz sokaktayız. Sokaklar bizimdir, sokaklarda mücadele etmeye devam edeceğiz. AKP'nin yaptığı bu kumpasın önünde sonunda sonunu getireceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel ile beraber ülkemizi çok daha mutlu yaşadığımız bir ülke haline getireceğiz. Bu sürecin buraya geleceğini, Türkiye'nin dört bir yanında halkımızdan destek aldığımızı ve alanlarda mücadeleye devam edeceğimizi tekrar ediyoruz. Halk bizimledir, iktidar yakındır."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Çağatay Güç, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Başkanı Olarak Atanan Utku Gümrükçü İl Başkanlığı'na Geldi - Son Dakika

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