CHP İzmir İl Örgütü'nden Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Eylül töreni...Utku Gümrükçü: “Seçim startını veriyoruz” - Son Dakika
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CHP İzmir İl Örgütü'nden Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Eylül töreni...Utku Gümrükçü: “Seçim startını veriyoruz”

CHP İzmir İl Örgütü\'nden Cumhuriyet Meydanı\'nda 9 Eylül töreni...Utku Gümrükçü: “Seçim startını veriyoruz”
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CHP İzmir İl Örgütü, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü, CHP'nin kuruluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Bugünden itibaren ilk seçim ne zamansa, ama üç ay ama altı ay ama bir yıl, o seçime hazırlanacağız. Biz bugün burada partimizin kuruluşunu kutluyoruz ama aynı zamanda İzmir için seçim startını da veriyoruz" dedi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Örgütü, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü, CHP'nin kuruluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi. İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Bugünden itibaren ilk seçim ne zamansa, ama üç ay ama altı ay ama bir yıl, o seçime hazırlanacağız. Biz bugün burada partimizin kuruluşunu kutluyoruz ama aynı zamanda İzmir için seçim startını da veriyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü, CHP'nin kuruluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenledi.

Törenin ardından açıklama yapan Gümrükçü, İzmir'in kurtuluşunun tarihsel önemine ve 9 Eylül'ün taşıdığı anlama ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümrükçü, " Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi kurtaran iradenin siyasi parti olarak kurulmuş halidir. Kuvayımilliyeler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, sonrasında Kurtuluş Savaşı, Büyük Millet Meclisi ve onca iradeden sonra Cumhuriyet Devrimi'nin ilanı ve bu devrimi sürdürecek kadroları yetiştirecek, Anadolu'nun dört bir yanında, köyde, kasabada Cumhuriyet'i ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Devrimi'nin reçetesi olarak verdiği 6 ilkeyi anlatacak kadroları oluşturacak örgütleri kuracak parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Devrimi'nin öncü partisi" dedi.

"CHP BÜYÜK SALDIRI ALTINDA"

"Bugün 103 yaşında, bugün büyük saldırılar altında" diyen Gümrükçü, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Kapatılma isteniyor, müze yapılması talep ediliyor. Birçok noktada geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nden mevki sağlamış, makam sağlamış arkadaşlar bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni el birliğiyle yok etmeye çalışıyorlar. Ama onların karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanından gelen, Kuvayımilliye ruhunu içinde taşıyan, Altı Ok'u bir siyasal ilke ve Türkiye'yi kurtaracak program olarak benimseyen, bunu dünyanın çağdaş gelişmeleriyle, demokrasiyle, sosyal demokrasiyle, bilimle, teknolojiyle taçlandırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi olan, akıl, bilim ekseninde yönetilen ve demokrasiyle, parlamenter demokrasiyle yönetilmesini talep eden bu arkamdaki kitle var.

Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Geçen hafta Sayın Genel Başkan'ın katılımıyla İzmir gereken cevabı vermiştir. Sabah katıldım, Anıtkabir'de on binlerin katılımıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yılı kutlanmıştır. Şimdi biz burada size bir söz vermiştik. 9 Eylül'de 30 ilçesinde örgütlü yönetimiyle, kadın koluyla, gençlik koluyla ayağa kalkmış bir Cumhuriyet Halk Partisi İzmir örgütü yaratacağız demiştik. Onu başardığımızı burada hep beraber siz de görüyorsunuz. Bütün arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Bu iki ayda, üç ayda İzmir gibi büyük bir şehirde belediyelerin olmadığı, kendi iç mücadelesini yaşayan, kentlinin, vatandaşın sorunlarını bir taraftan dinleyen, diğer taraftan çözmeye çalışan, bütün bunların yanında Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden örgütlemeye çalışan bu arkamdaki arkadaşlar bu işi başarmıştır. 9 Eylül, artık Cumhuriyet Halk Partisi için İzmir'de yeniden kuruluşun ilanı diyebiliriz. Bugünden sonra yanımdaki eski milletvekillerimiz, il başkanlarımız, arkamda bulunan yeni yönetici kadrolarımızın tamamıyla, üç ayda yaptığımız gibi, Basmane'den Kadifekale'ye ezilmişlerin, ezilenlerin, geçen hafta yaptığımız gibi mağdurların, adalet arayışına giren herkesin sözcüsü olacağız.

"SEÇİM STARTINI VERİYORUZ"

Türkiye'de eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları talep eden herkesin sözcüsü olacağız. Para kazanmak isteyen, iş arayan, işinden atılan herkesin sözcüsü olacağız. 'Oy verdim belediyeye' diyen, belediyeden hizmet bekleyen herkesin sözcüsü olacağız. Türkiye'de iktidardan ekonomik kalkınma bekleyen, teknolojik gelişme bekleyen, Orta Doğu'da söz sahibi olmasını bekleyen herkesin sözcüsü olacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu bilinçle bütün İzmir'i ve bütün Türkiye'yi kucaklayacağız. Bu kadro bu işi yapmaya hazırdır. Bugünden itibaren ilk seçim ne zamansa, ama üç ay ama altı ay ama bir yıl, o seçime hazırlanacağız. Biz bugün burada partimizin kuruluşunu kutluyoruz ama aynı zamanda İzmir için seçim startını da veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum."

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ AÇIKLAMASI

"Zafer Yürüyüşü" programında CHP'lilerin yer almamasıyla ilgili de konuşan Gümrükçü, "Bazı haber organlarında da benim sabahki törenlere katılmadığım ile ilgili şeyler çıkmış. Biz İzmirliyiz. İzmir'in kurtuluşu, Türkiye'nin kurtuluşudur bizim için. Ama İzmir'i ve Türkiye'yi kurtaran parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir bize göre. Sabah Anıtkabir'de törenlerdeydi bütün İzmir milletvekili arkadaşlarımız. Çünkü bizim için önemli bir gün, söylemiştim. Partimizin kurucusunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydık. Bizim için daha önemli bir görev olamaz. Ama İzmir'deyiz. Uçağa bindim, geldim. Arkadaşlarım da buradayım. Milletvekillerimiz Ankara'da. Ama eski, yeni fark etmez. Milletvekili olsun, olmasın fark etmez. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerle biz ayaktayız. İzmir'in kurtuluşunu da bu İzmir'i Türkiye'nin bağımsızlık günü olan 9 Eylül'de şu andan itibaren coşkuyla biz de kutlamaya başlıyoruz. Sabahki törenlere de arkadaşlarımız katıldılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İzmir İl Örgütü'nden Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Eylül töreni...Utku Gümrükçü: “Seçim startını veriyoruz” - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir İl Örgütü'nden Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Eylül töreni...Utku Gümrükçü: “Seçim startını veriyoruz” - Son Dakika
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