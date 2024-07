Güncel

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmir'de çıkan orman yangınlarına karşı seferberlik ilan edilmesi için çağrıda bulundu. Nalbantoğlu, "Çıkan yangınlar sonucu İzmir resmen bir afet yaşamaktadır. Bunun görülmesi ve seferberlik ilan edilmesi için daha kaç hektarlık alanın yanması, daha ne kadar can ve mal kaybının yaşanması gerekir. Hükümeti bu konuda göreve davet ediyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, orman yangınlarına ilişkin Meclis'e soru önergesi sundu. Orman yangınlarının üretimden tüketime, ulaşımdan turizme İzmir ekonomisine büyük zarar verdiğine dikkat çeken Nalbantoğlu, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları ülkemizin kabusu olmaya devam etmekte, her yıl çıkan binlerce yangın sonucu yüzbinlerce hektarlık ormanlık alan küle dönmekte, adeta ciğerlerimiz sönmektedir. Son 50 yılın istatistiklerine bakıldığında da her yıl yangın sayısının belli bir seviyede artmasına karşın yanan ormanlık alan ile yangın başına yanan alan miktarının hızla arttığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yangınların bölgesel olarak dağılımına bakıldığında ise en çok yangının Ege Bölgesi'nde, ardından ise Akdeniz Bölgesi'nde çıktığı görülmektedir.

"İzmir adeta kabus yaşamaktadır"

Hem ülkemiz genelinde hem de bölgeler bazında yangın çıkan iller arasında ise İzmir, hemen her dönem ilk üç ilimizden biridir. Ancak bu yıl birbiri ardına çıkan yangınlar nedeniyle İzmir adeta kabus yaşamaktadır. Nisan ayından itibaren hemen her gün bir yerde, bazen de aynı gün içinde farklı farklı bölgelerde birden fazla yangın çıkması, yangınlarla mücadeleyi güçleştirmekte, ormanlık alanların daha fazla yok edilmesinin yanı sıra can ve mal kaybına neden olmaktadır. Yangınlarla mücadele konusunda canı pahasına özveriyle görev yapan Orman İşletmesi yangın söndürme ekipleriyle, belediyelerin itfaiye erlerinin bütün çabalarına karşın gerek önleyici tedbirler, gerek yangın söndürme cihaz ve ekipmanları ve gerekse insan gücü anlamında bütün kurumların işbirliğine ve topyekun bir mücadeleye ihtiyaç olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.

Çıkan yangınlar sonucu İzmir resmen bir afet yaşamaktadır. Bunun görülmesi ve seferberlik ilan edilmesi için daha kaç hektarlık alanın yanması, daha ne kadar can ve mal kaybının yaşanması gerektir diye soruyorum ve hükümeti bu konuda göreve davet ediyorum."

"Yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanların ne kadarında fidan dikimi gibi yöntemlerle tekrar ağaçlandırma yapılmıştır"

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Nalbantoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle hazırladığı önergede şu sorulara yer verdi:

Güncel veriler ışığında İzmir'de son 10 yıl itibariyle doğal ya da insan kaynaklı çıkan yangın sayısı kaçtır? Çıkan bu yangınların yıllar itibariyle dağılımı nasıldır?

Yangınların sebep olduğu can ve mal kaybı ile toplam olarak ekonomik bilançosu ne kadardır?

Yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanların ne kadarında fidan dikimi, kızılçam tohumu ve benzeri yöntemlerle tekrar ağaçlandırma yapılmıştır?

Orman yangınlarıyla mücadele yöntemlerindeki gelişmelere, havadan ve karadan müdahalelere, ekipman ve personel artışlarına rağmen yangınların her geçen yıl artmasının ve daha çok alanın yanmasının önüne geçilememesinin sebepleri nelerdir?

Her geçen yıl artan yangın tehdidine karşı İzmir'de erken uyarı sistemleri ve yangın gözetleme kuleleri yeterli midir?

Orman yangınlarıyla etkin mücadele ve yangınlara karşı hızlı müdahale konusunda mevcut ekipman ve personel yeterli midir?

Bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren birbiri peşi sıra meydana gelen orman yangınlarının eş samanlı olarak değişik bölgelerde çıktığı göz önüne alınarak, mücadele konusunda toplumsal bir seferberlik ilan edilmesi konusunda bir girişiminiz olacak mıdır?"