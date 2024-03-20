CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu: İzmir kararsız değildir, CHP kazanacak - Son Dakika
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CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu: İzmir kararsız değildir, CHP kazanacak

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu: İzmir kararsız değildir, CHP kazanacak

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu, yaklaşan yerel seçim ve İzmir'in kararsız seçmen oranına yönelik tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Nalbantoğu, İzmir'in en yüksek sesle konuşan bir şehir olduğunu ve sandığa mührünü vuracağını belirtti. AKP'nin İzmir'i alma hayallerinin boş olduğunu ifade eden Nalbantoğu, İzmir'in özgür ruhların, demokrasi aşıklarının şehri olduğunu vurguladı.

20.03.2024 16:22  Güncelleme: 16:26
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CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu, "İzmir gibi en yüksek sesle konuşan bir şehir kararsız olmaz, yeri ve zamanı geldiğinde sandığa mührünü vurur. AKP, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyor. Bu sözü kendileri kullanır genelde. Ama maalesef bu kez onlar için geçerli. Bugüne kadar İzmir'e ne faydaları oldu ki bundan sonra olacak? İzmir'in iradesini takiye yaparak etkileyemezler. 31 Mart'ta ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Tartışmasız CHP kazanacak" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu, yaklaşan yerel seçim ve İzmir'in kararsız seçmen oranına yönelik tartışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"İZMİRLİ SANDIĞA MÜHRÜNÜ VURUR"

AKP'nin kendi yarattığı rüzgara kapıldığını belirten CHP'li Nalbantoğlu, "İzmir gibi en yüksek sesle konuşan bir şehir kararsız olmaz, yeri ve zamanı geldiğinde sandığa mührünü vurur. AKP; Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışıyor. Bu sözü kendileri kullanır genelde. Ama maalesef bu kez onlar için geçerli. Bugüne kadar İzmir'e ne faydaları oldu ki, bundan sonra olacak. İzmir'in iradesini takiye yaparak etkileyemezler. 31 Mart'ta ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. Tartışmasız CHP kazanacak" dedi.

"HANGİ ÇILGIN ZİNCİR VURACAKMIŞ"

AKP'nin İzmir'i alma hayallerinin boş olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"Hangi çılgın İzmir'e zincir vurabilirmiş. İzmir yerlisiyle, göçenleriyle özgür ruhların, demokrasi aşıklarının şehridir. İzmirliler, beyaza beyaz, siyaha siyah diyebilenlerdir. İradelerini satmazlar. Teslim etmezler. Değerlerinden ödün vermez, sözlerinden geri dönmezler. İzmir halkı nerede, ne yapacağını bilir. Nerede ne söyleyeceğini bilir. Bu şehirde yürekler kocamandır, cesaretlidir. Bu şehir; ayarlarıyla oynamak isteyenlere, duyarlılıklarına halel getirmek isteyenlere pabuç bırakmaz. Araştırmalara dayanarak kararsız kitle üzerinden yapılan polemik, çok da anlamlı değildir. Çünkü; İzmir kararsız değildir;tam tersine kararını yine en koyu mürekkeple, altını çizerek ortaya koyma eğilimi gösterecektir. CHP'nin adaylarına, Cumhuriyetin ve Atatürk devrimlerinin koruyucularına; yaşadığı şehre sahip çıkacaktır.

"KENDİLERİNİ 22 YILDIR TECRÜBE EDİYORUZ"

İzmir halkı kendilerini 22 yıldır tecrübe ediyor. İzmir'e bunca zamandır ceza kesenlerin, belediye hizmetleri söz konusu olunca böyle ahkam kesmesi hiç inandırıcı değil. Merkezi idare olarak bu şehri yıllardır hor gören, İzmirlilerin başını dik tutuşunu, değerlerine sahip çıkışını asla hazmedemeyen bir zihniyet, ne kadar değişmiş olabilir ki! Yıllarca, CHP'li Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin yoluna mayın döşeyen; her girişiminde, yatırım planında önüne hendekler açan, onay dosyalarını tozlu raflara kaldıranların, bugün 'İzmir'i biz kurtaracağız' demelerinin hükmü yoktur. 1 Nisan sabahı, 'Kendimiz ettik, kendimiz bulduk." diyeceklerinden adım kadar eminim. Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak. İzmir, kurtuluş ve kuruluşun şehrinin aydınlık insanları; geleceğini karartmayacak, inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu: İzmir kararsız değildir, CHP kazanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğu: İzmir kararsız değildir, CHP kazanacak - Son Dakika
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