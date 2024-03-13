CHP İzmir Torbalı\'da İftar Programına Katıldı

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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Torbalı'da iftar Programına katıldı. İftar yemeği sonrası konuşan, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, toplumun tüm kesimleri için üzerimize düşen yerel yönetim hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Sizlerin ailesinden olacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel İzmir Torbalı'daki Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri'ndeki iftar yemeğine katıldı. İftar Yemeğine, Özel'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İzmir Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Murat Bakan, Ednan Arslan, Mahir Polat, Yüksel Taşkın, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir ve ilçe başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.

"Tüm kente hizmet etmek için hazırlıklarımız yaptık" diyen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, "Biz arkadaşlarımızla beraber bu kente adete kabına sığmayan Ayrancılar'a hizmet etmek için hazırlıklarımızı yaptık. Buranın alt yapı sorunlarıyla, ulaşım sorunlarıyla en kısa zamanda ilgileneceğiz. Başlar başlamaz Ayrancılar'da İZTAŞIT uygulamasını başlatacağım ve diğer ulaşım yöntemlerini de en kısa zamanda başlatacağız. Sizlerin ihtiyacı, beklentisi olan her türlü sosyal hizmet, sosyal tesis, sizlerle birlikte karar verip yapılacak" diye konuştu.

İzmir'deki sosyal belediyecilik anlayışını daha da arttıracaklarını dile getiren Tugay, "Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, toplumun tüm kesimleri için üzerimize düşen yerel yönetim hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğiz. Sizlerin ailesinden olacağız. Bizim duygumuz sadece ait olduğumuzu hissettiğimiz bu güzel şehre en iyi hizmeti getirmek. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bize o desteği vereceğinize inanıyoruz" dedi.

"TORBALI'NIN İHTİYACI OLAN BİRÇOK HİZMETİ SİZLERE SUNACAĞIZ"

Torbalı Belediye Başkan Adayı Övünç Demir de şunları söyledi:

"Biz şunu hedefledik bebekler için, gençler için, kadınlar için, engelliler için toplumun tüm kesimleri için eğitim alanında, spor alanında kültürel aktiviteler de tabii bunun yanında alt yapısal faaliyetlerde Torbalı'nın ihtiyacı olan birçok hizmeti de sizlere sunacağız. Dersimize iyi çalıştık."